Kemalpaşa Belediyesi işçileri, işlerini istiyor

Haber Merkezi

Yerel seçimlerin ardından işçi çıkarmaların yaşandığı İzmir’de, işçiler direnişte. Kemalpaşa Belediyesi’nde çalışırken 2 Ağustos’ta işten çıkarılan 127 işçi, belediye önünde eyleme başladı. Belediye binası önünde "İşimizi geri istiyoruz" pankartı açan işçiler sık sık "Direne, direne kazanacağız" sloganları atarak, bekleyişlerini sürdürüyor.

İşten çıkarılan işçilerin üyesi olduğu Genel İş İzmir 7 Nolu Şubesi yöneticileri de belediye önüne gelirken, mesaide olan işçiler de eyleme destek verdi. İzmir’de Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan kamu emekçileri ile Çiğli Belediyesi’nde işten çıkarılan işçiler de direnişlerini sürdürüyor.