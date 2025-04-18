Kemalpaşa Belediyesi'ne yönelik operasyonda 2 tutuklama

Biri başkan yardımcısı olmak üzere 5 kişinin gözaltına alındığı İzmir'de Kemalpaşa Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda görevden uzaklaştırılan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Halise B. ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P. tutuklandı.

İzmir'de CHP'li Kemalpaşa Belediyesine yönelik gerçekleştirilen usulsüzlük operasyonunda, görevden uzaklaştırılan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ve organizasyon şirketi yetkilisi tutuklanırken, gözaltına alınan diğer isimler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz kasım ayında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için organize edilen ancak Ankara'daki TUSAŞ'a yönelik saldırı nedeniyle iptal edilen Gülşen konserine ilişkin yapılan ihbar üzerine soruşturma başlatmıştı.

'İştirak halinde hileli yollarla kamu kurumunu zarara uğratarak haksız kazanç sağladıkları' öne sürülen 5 isme yönelik, Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda; Belediye Başkan Yardımcısı A.B., görevden uzaklaştırılan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B., belediye personeli S.K. ve B.B. ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P. yakalanarak gözaltına alınmıştı.