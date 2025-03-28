Kemalpaşa halkı ayakta

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasıyla başlayan ve tüm ülkeye yayılan gözaltılar ve tutuklamalar ile iktidarın hukuksuz uygulamaları Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde de protesto edildi.

Öğlen saatlerinde Uzun Yalı Mahallesinde toplanan halk, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz” sloganlarıyla ilçe meydanına yürüdü.