Kemalpaşa halkı ayakta
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar ülkenin dört bir yanında sürüyor. Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde de yurttaşlar yaşanan hukuksuzlukları ve irade gaspını protesto etmek için sokağa çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasıyla başlayan ve tüm ülkeye yayılan gözaltılar ve tutuklamalar ile iktidarın hukuksuz uygulamaları Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde de protesto edildi.
Öğlen saatlerinde Uzun Yalı Mahallesinde toplanan halk, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz” sloganlarıyla ilçe meydanına yürüdü.
Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasıyla başlayan ve tüm ülkeye yayılan tutuklamalar ile iktidarın hukuksuz uygulamaları Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde de protesto edildihttps://t.co/nbr8hMqIs6 pic.twitter.com/maIzvxdarl— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 28, 2025