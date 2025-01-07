Keman sanatçısı Ayla Erduran hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü keman sanatçısı Ayla Erduran, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde verdiği konserler ile üne kavuşan Ayla Erduran'ın acı haberini sosyal medyadan duyuran piyanist Gülsin Onay, şunları kaydetti: "Ne büyük bir kayıp. Ayla Erduran’ı kaybettik. Büyük kemancımız, eşsiz müzisyenimiz artık aramızda değil. Onun sanatıyla, müziğiyle dokunduğu gönüller her zaman hatırlayacak. Müziğiyle yaşattığı duygular, bıraktığı izler silinmeyecek. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Sevenlerinin, ailesinin ve müzik camiamızın başı sağ olsun. Bu topraklardan böyle bir sanatçı geçtiği için ne kadar şanslı olduğumuzu her zaman hatırlayacağız."

Sanatçının ölümünün ardından piyanist ve besteci Fazıl Say, şunları dile getirdi:

"Çok değerli Ayla Erduran’ın bugün vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Ayla Erduran, olağanüstü bir keman sanatçısıydı, gerçek bir müzisyendi. Yıllarca, onun konserleri ile büyüdük, onun gibi hür ve özgür ruhlu bir sanatçıyı tanıyarak çok şey öğrendik. Ayla, kalbiyle çalardı. Her notaya ruhunu katardı, acısıyla tatlısıyla, uzun bir 90 yıllık ömründe, hayatın getirdikleri ve götürdükleri, tüm doğası ile onun yaptığı müziğe tamamen yansırdı. Duyarlı bir sanatçıydı.

Cesurdu.Bir yandan -gerçek sanatçılığa özgü- “Yaralı bir ruh” idi. Ayla hanım yakın aile dostumuzdu, Ahmet Say’ın da benim de… Gördüğünüz Fotoğrafımız 2006 yılında, Ankara’da bir “Ahmet Say Ödül Gecesi” konserimizden. Ayla ve Cihat ile oda müziği yapmıştık.Hepimizin başı sağ olsun.Müzik dünyası önemli bir değerini yitirdi.Işıklarda uyusun sevgili Ayla Erduran."

AYLA ERDURAN KİMDİR?

İstanbul doğumlu Ayla Erduran, önce annesiyle kemana başladı; dört yaşında Karl Berger’in öğrencisi oldu. Müziğe küçük yaşlarda başlayan Ayla Erduran ilk konserini 10 yaşında verdi. Erduran, 1946'da Paris Konservatuvarına girerek Beneddetti ile çalışmaya başladı ve 1950'de mezun oldu.

1951-1955 yılları arasında New York'ta Galamian ve Zino Francescatti'nin yanında tekniğini ilerleten Erduran, ABD'nin çeşitli şehirlerinde ve radyolarında konserler, resitaller verdi.

Erduran, 1957'de Moskova'ya giderek keman çalışmalarına David Oistrakh'ın yanında devam etti ve daha sonra katıldığı III. Wieniawski yarışmasında armağan aldı. Ayla Erduran, Almanya, Belçika ve Portekiz gibi birçok ülkede konserler verdi.