Kemanıyla 13 ülke gezecek

Küçük yaştan itibaren sayısız başarıya imza atan keman virtüözü Berfin Aksu, Hans Zimmer’ın Dünyası: Yeni Bir Boyut turnesi kapsamında 13 ülkede konserler verecek.

5-6 yaşlarında piyano ve keman eğitimi almaya başlayan sanatçı, o dönemden itibaren yeteneği ile öne çıktı. Müzik dünyası için önemli okullardan biri olan İngiltere’deki Yehudi Menuhin School’da burslu olarak lise eğitimini tamamlayan, ardından Royal Academy’de lisans eğitimi alan Aksu, elde ettiği başarılara Hans Zimmer orkestrası ile Avrupa turnesini de ekliyor. Aksu’yla, küçük yaşta yeteneğini ailesinin fark etmesiyle başlayan müzik yolculuğunu konuştuk.

Sanatçı Aksu, BirGün’ün sorularını yanıtladı.

Öncelikle eğitim hayatınızdan ve müziğe yönelmenizden bahseder misiniz? Bu kadar küçük yaşta müziğe yeteneğiniz olduğunuzun nasıl farkına varıldı?

Müzik okullarından önce şarkı söyleyerek başladım. Evde o kadar çok şarkı söylüyormuşum ki ailem bir şekilde fark etti. ‘Bunun üzerine gitmemiz gerekiyor’ diye düşünerek yönlendirmek istediler. Sonra beni bir yerlere götürdüklerini hatırlıyorum. ‘Müzik kulağı var mı?’, ‘algılıyor mu?’ diye süreçler olmuştu. Sonra hayat öyle bir akışa girdi ki; erken müzik eğitimi, piyano, keman derken ben de çok algılayamadım. O yaşıma göre çok hızlı gelişti.

Peki, başka bir şey yapmak istediniz mi? Çünkü karar vermek için çok küçük bir yaş…

Keman çok zaman istiyordu o süreçte. Başka şeyler yapmak istediğim zamanlar oldu. Küçükken veteriner olmak istiyorum demiştim. Belli zamanlarda mesela dans ve şarkı üzerine de gitmek istemiştim. Her şey o kadar yoğun ilerledikçe kabullenme sürecim oldu. Çocuk için aslında çok yorucu bir süreç.

Berfin Aksu, 5 yaşında keman eğitimi almaya başlayarak müzik kariyerine adım attı.

Bildiğim kadarıyla şu an küçük çocuklara eğitim veriyorsunuz. Bu süreçlerden geçmiş biri olarak aile ve çocuk açısından nasıl tavsiyelerde bulunursunuz?

Çocuk tarafı için arkadaşlarla zaman geçirme isteği çok oluyor. Ben o zamanlar kendimi eksik hissediyordum. Arkadaşlarım zaman geçirirken onlardan eksik kalıyormuşum gibi hissettiğim zamanlar oldu. Ailelerde de çocuğun üzerine gitmeme isteği oluyor. Çocuk, çocuk olmak istiyor. O da üzerine gidilmeyince, kendi haline bırakılınca enstrümanı üzerine çalışma yapamıyor. Üzerine gidince de sanki çocuklarının düşmanı gibi onların eğlenmesini istemiyorlarmış gibi algılanabiliyor. Arada bir denge olması gerekiyor. Çocuğun yapmayı sevdiği bir şey olması gerekiyor. Öbür türlü üzücü sonuçlar çıkabiliyor. Ben küçükken kemana bağlanırken çalışma kısmını hiç anlamamıştım, ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. Ailem beni zorladığında onların da beni anlamadığını sanıyordum. Ama müzikte çok çalışarak ilerlemek mümkün. Çok rahat bir süreç olmadığını söyleyebilirim.

Lise hayatınız da aslında buna bir örnek gibi. Lise çağında hiç bilmediğiniz bir yerde yatılı okulda okumak zor olmalı.

Bir sene alışma sürem oldu. Çok zorlandım, stresten ataklar geçirdim. Alışmak zordu ama sonra orada çok güzel arkadaşlıklar edindim.

Küçüklüğünüzden beri yetenekli olduğun bilgisine sahip olmak ve beklentilerin çok büyük olması üzerinizde bir baskı yarattı mı?

Daha çok aileme, yakınlarıma hayal kırıklığı yaşatmaktan çok korktum. Çok hızlı geliştiğimi hatırlıyorum. Birden kendimi konserden konsere giderken buldum. Bir hata yaptığımda çok üzülüyordum. Aldığım eğitim nedeniyle her şeyin çok yüksek kalitede olması gerekiyor. Benden beklenti de çok büyüktü. Yapamadığımda da kırılgan hissediyordum. Ama zaman içerisinde özgüven kazandım.

Kendini daha bilinçli hissettiğin dönem ne zamana denk geliyor?

Fazıl Say ile çalmaya başladıktan sonra diyebilirim. Belli müzisyenlerle tanıştıktan sonra… Küçükken daha teknik eserler çalardım. Kemanın zorluklarını göstermek için çaldığım eserlerdi. Şimdi sevdiğim ve beni çok sürükleyen eserler ve müzikler çalmaya başladım. Keman hocamın uyarlaması Sarı Gelin’i çalmayı çok seviyorum. Tamamen solo keman. Çalarken beni çok duygulandıran bir eser oldu. Çünkü çalarken karşınızdaki insanı da hissedebiliyorsunuz. Toprağı, yani bizim beraber hissettiğimiz eserleri çalarken Türkiye insanını hissedebiliyordum. Daha çok duygulanıyordum çalarken.

İleriye dönük hayallerinizde ne var?

Son birkaç senedir gerçekleştirmek istediğim bir projem var: Köprü. Bu toprağın müzikleriyle senelerce birlikte büyüdüğüm eserleri bir araya getirmek istiyorum. Turne dönüşünde bunun kayıt çalışmalarına başlayacağız.

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KAN’IN KEMANINI ÇALACAK

26 yaşındaki keman virtüözü Aksu, "Hans Zimmer’ın Dünyası: Yeni Bir Boyut" turnesinde yer almayı başaran en genç yeteneklerden biri oldu. Davet aldığında çok heyecanlandığını belirten Aksu, turneye Türkiye'den katılan ilk isim.

Hollywood müziklerini besteleyen müzik yapımcısı Hans Zimmer’in eserlerinin çalınacağı konser serisi 13 ülkeyi kapsıyor. Konser provalarının ekim ayında başlayacağını belirten Aksu, turnede birçok ülkeden gelen sanatçıların bir araya geleceğini belirtti. Arjantinli, İsrailli ve Amerikalı sanatçıların da yer aldığı turnenin ilk konseri Leipzig’de yapılacak. 2023 yılında kaybettiğimiz dünyaca ünlü keman virtüözü Suna Kan’ın mirası olan kemanı Berfin Aksu'nun ellerinde yeniden müzikseverlerle buluşuyor. Aksu, konserlerde Suna Kan’ın kullandığı kemanı çalacak.