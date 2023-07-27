Kemer'deki orman yangını 4. gününde: Bölgeye karadan ulaşım güçlükle sağlanıyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 Temmuz günü başlayan orman yangınına müdahaleler devam ediyor. Karadan ulaşımın güçlükle yapıldığı bölgede, yangına müdahale hem karadan hem de havadan gerçekleşiyor. Yangının son durumuna ilişkin açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, nemin artmasına dikkat çekerek "Yangının kontrolü için bugün umutluyuz" dedi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları 4'üncü günde de devam ediyor. Bölgeye karan ulaşımda zorluk yaşanıyor.

Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 24 Temmuz Pazartesi akşam saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ekiplerin Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor .

Gece boyu süren mücadelenin ardından günün ilk ışıklarıyla havalanan çok sayıda helikopter ve uçak da çalışmalara katıldı.

Fotoğraf: AA

Bölgede görev yapan helikopterler, denizden aldıkları suyu yanan alanlara taşıyarak söndürme çalışmalarına destek veriyor. Karadan da çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle alevlere müdahale ediliyor.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI GECE SAATLERİNDE DE SÜRDÜ

24 Temmuz saat 21.08'de çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar gece saatlerinde de sürdürüldü.

Fotoğraf: AA

Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede gece, 3 gece görüşlü yangın söndürme helikopterleriyle havadan müdahale gerçekleştirildi. Helikopterler, alçalıp denizden aldıkları suyu, yanan alanlara taşıyarak, söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Öte yandan karadan da 73 arazöz, 7 iş makinesi, 654 personel ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildiği kaydedildi.

"YANGININ KONTROLÜ İÇİN BUGÜN UMUTLUYUZ"

Yangının son durumuna ilişkin açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, nem oranının artmasıyla yangının bir an önce kontrol altına alınması için umutlu olduklarını söyledi.

Topaloğlu, yaptığı açıklamada, hava sıcaklığının düştüğünü ve nem oranının arttığını belirterek, nemin ve dumanın fazla olması nedeniyle 2 helikopterle müdahale edilebildiğini söyledi. Yangına karadan da müdahale edilebilmesi için yolların açıldığına işaret eden Topaloğlu, “Bugün çok umutluyuz. Nem oranı arttı ve sıcaklık biraz düştü. Değirmendere mevkiinin etrafını tüm arazözler çevreledi. İtfaiye ve orman ekipleri yangın hortumlarını hazırladı. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Nemin olması bize büyük avantaj sağlıyor. İnşallah bugün yangın kontrol altına alınacak” dedi