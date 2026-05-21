Kemer sıkana halk kelepçesi

Dış Haberler

Güney Amerika’da iktidarı ele geçiren sağ hükümetlerin neoliberal politikalarına isyan büyüyor. Bolivya’da derinleşen ekonomik kriz ve neoliberal dayatmalara karşı yerliler işçiler, madenciler, köylüler protestolarını sürdürürken ülkenin eski lideri operasyon düzenleme hazırlığı ortaya çıkan ABD, halk hareketini “darbe” olarak nitelendirdi. Şili’de ise ABD destekli Kast hükümetinin hazırladığı “mega reform” paketine karşı sokaklara indi. Bolivya’da sağcı Devlet Başkanı Rodrigo Paz hükümetinin neoliberal kemer sıkma ve özelleştirme programına karşı başlayan protestolar tüm hızıyla sürüyor. Başta başkent La Paz olmak üzere ülkenin dört bir yanında Paz hükümetinin istifasını isteyen protestocularla güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı, gözaltına alınanların sayısı 120’ye yükseldi. Birçok anayolda blokajlar sürerken ülkede sevkiyat durdu.

ABD ‘DARBE’ DEDİ

Latin Amerika tarihindeki CIA destekli darbelerle bilinen ABD’nin Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau ise, Bolivya’daki halk hareketini bir “darbe girişimi” olarak nitelendirirken sağcı Devlet Başkanı Paz’a destek sözü verdi. “Geçen yıl seçimleri kaybeden güçlerin ‘darbeyle’ Paz’ı devirmeye çalıştığını” savunan Landau, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin “hükümet ve kurum karşıtı güçlerin” başarılı olmaması için çalıştığını söyledi.

ABD Başkanı Trump, Amerikan hegemonyasını tekrar tesis etmek için harekete geçtiği kıtada, kendi yakın sağcı adaylara seçimlerde açıktan destek vermişti. Paz hükümeti, protestoların arkasında eski solcu Devlet Başkanı Evo Morales’in olduğunu öne sürerken ABD ve Bolivya’nın Morales’e yönelik ortak askeri operasyon planladığı ortaya çıkmıştı.

Son yılların en ağır ekonomik krizini geçiren Bolivya’da kasım ayında 20 yıllık sosyalist yönetime son veren Paz, “mali disiplin” adı altında neoliberal politikaları devreye sokmaya başladı. Akaryakıt krizi ve hayat pahalılığı derinleşirken ata toprakları özelleştirilen yerliler ve işçilerin öfkesi, mayıs ayı başlarında sokağa yansıdı.

ŞİLİ DE AYAKLANIYOR

Trump’ın açık desteğini alarak aralık ayındaki seçimleri kazanan sağcı Şili Devlet Başkanı Jose Antonio Kast’ın “mega reformuna” karşı sokaklara indi. Göstericiler, neoliberal reform paketinin büyük şirketlere vergi avantajı sağladığını ve kamu harcamalarında kesintilere yol açacağını savundu.