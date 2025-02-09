Kemer sıkmadılar, kemer bağladılar

AKP iktidarları döneminde kamuda israfın en çarpıcı simgelerinden biri, lüks makam araçları ve uzun konvoylar oldu.

Onlarca araçtan oluşan gösterişli geçişler, halkın gündeminden hiç düşmezken, tasarruf çağrılarına rağmen kamuda taşıt saltanatı her geçen gün daha da büyüdü.

Yayımlanan genelgelere ve yönetmeliklere rağmen kamu kaynaklarının fütursuzca harcanması, yurttaşın tepkisini çeken en büyük israflardan biri haline geldi.

Hükümetin kamu harcamalarında tasarruf söylemi yaptığı 2024 yılında, taşıt alım ve kiralama giderleri zirveye ulaştı. Resmi verilere göre, yalnızca 2024 yılı içinde taşıt alım ve kiralamalarına toplam 18 milyar 930 milyon lira harcandı. Bu tutarın 7 milyar 650 milyon lirasını taşıt alımları oluştururken 11 milyar 279 milyon lirasını taşıt kiralamaları oluşturdu.

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2025 bütçe gerekçesinde yer alan bilgide kamunun genel ve özel bütçeli idarelerinin envanterinde toplamda 115 bin 329 araç bulunduğu belirtildi. 2024 yılının bütçe gerekçesinde bu sayı 111 bin 499’du. Kamudaki araç sayısı bir yılda 3 bin 830 arttı.

Kamu taşıt giderlerinde yeni gözde artık lüks araçlar değil, hava taşıtları oldu. Makam araçları için yapılan harcamalar hız kesmeden devam ederken, özel uçak alımları ve kiralamalar da dikkat çekici boyutlara ulaştı. Artık yurtiçi seyahatlerde bile özel uçak tercih edilirken, 2024 yılında hava taşıtı alımları için tam 4 milyar 48 milyon lira harcandı. Kara taşıtı alımları ise 3 milyar 228 milyon lira seviyesinde kaldı. Bu tablo, kamu harcamalarında araç saltanatının yerini adeta uçak saltanatına bıraktığını gözler önüne seriyor.

Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında gereksiz harcamaların azaltılması hedeflenirken, taşıt harcamalarındaki bu artış iktidarın israf harcamalarında hız kesmediğini bir kez daha ortaya koydu.

Son 10 yıllık döneme bakıldığında, taşıt alımları ve kiralamaları için bütçeden toplam 49 milyar 205 milyon lira harcandığı açığa çıktı. Bu harcamanın 7 milyar 373 milyon lirasını hava taşıtı alımları, 18 milyar 228 milyon TL’sini ise hava taşıtı kiraları oluşturdu. Başka bir ifadeyle son 10 yılda taşıt giderlerinin yüzde 52’sini hava taşıtı kiralamaları ve alımları oluşturdu.