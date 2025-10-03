Kemer sıkmaya karşı 3’üncü grev

Fransa’da sendikalar, kemer sıkma politikalarına ve yeni hükümetin bütçe planlarına ilişkin belirsizliğe karşı bir kez daha genel greve gitti. Gösterilerde İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki soykırımına ve Küresel Sumud Filosu’na yaptığı müdahaleye de tepki gösterildi.

Ulaşım, sağlık ve eğitim sektörlerinde çalışan binlerce kişi, hükümetin kemer sıkma politikalarına ve yeni Başbakan Sebastien Lecornu’nun gelecek yılki bütçe planlarını hala açıklamamasına karşı ülke genelinde greve gitti.

Ülke genelinde 240’tan fazla gösteri düzenleyen sendikalar, vergi adaleti talebinde bulundu. Birçok şehirde öğrenciler liseleri bloke etti. İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 76 bin polis ve jandarmanın görevlendirildiğini söyledi.

Fransa'da iktidarın bütçe politikalarına 10 Eylül'de yüz binlerce kişinin katıldığı “Her şeyi durduralım” eylemleri yapılmış, 18 Eylül'de de yine işçi sendikalarının çağrısı ile kemer sıkma politikalarına karşı ulaşım, sağlık ve eğitim sektörlerinde çalışanlar greve gitmişti.

Lecornu’nun selefi François Bayrou’nun hükümeti, ülkenin devasa kamu borcunu kapatmak için kamu harcamalarından 40 milyar avrodan fazla kesinti öngören 2026 bütçesi nedeniyle 8 Eylül’de güvenoyu alamayarak düşmüştü.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından son 12 ayda atanan 4’üncü başbakan olan Lecornu, önceki yönetimden farklı bir yol izleyeceğini vaat etse de emeklilik reformunu geri çekmemek istemesi ve zenginlere yönelik ek vergiye sıcak bakmaması halkta ve muhalefette öfkeye yol açıyor.