‘Kemer sıkma’ya karşı ayaktalar

Arjantin’de on binler Javier Milei hükümetinin kamu üniversitelerine yönelik bütçe kesintilerine karşı meydanlara çıktı. Öğrenciler ve akademisyenler, maaşların eridiğini, üniversite finansman yasasının uygulanmadığını ve kamu eğitiminin tehdit altında olduğunu söyledi. Kitlesel gösterilerde eğitim bütçesinin artırılması ve maaş zamları talep edildi.

Başkent Buenos Aires’te pankart ve flamalarla Plaza de Mayo’ya yürüyen göstericiler Üniversite Finansman Yasası’nın uygulanmasını talep etti. Devlet Başkanı Javier Milei hükümetinin kemer sıkma politikalarına izin vermeyeceklerini kaydeden öğrenciler, akademisyenler, sendikaların eylemine halk da büyük destek verdi. Gösterilerde “Eğitimden tasarruf etmek cehaleti zenginleştirir” pankartları açıldı. Buenos Aires Üniversitesi, başkentteki yürüyüşe 600 bine kadar kişinin katıldığını duyurdu.

HALK DÜŞMANI MİLEİ

Protestoların odağında, 2025’te kabul edilen üniversite finansman yasası bulunuyor. Yasa, devletin kamu üniversitelerine kaynak sağlamasını ve bu kaynakların enflasyona göre güncellenmesini öngörüyor. Arjantin’de yıllık enflasyon halen yüzde 32,6 seviyesinde. Milei hükümeti, bütçe disiplinini gerekçe göstererek yasanın uygulanmasına karşı çıkıyor. Anarko-kapitalist Milei’nin Aralık 2023’te iktidara gelmesinden bu yana kamu harcamalarında sert kesintilere gidildi. Kamu üniversitelerinin bütçesi neredeyse yarı yarıya azaldı.

YUNANİSTAN’DA GREV

Yunanistan’da kamu emekçileri ülke genelinde bir günlük greve çıktı. Kamuya bağlı tüm sektörlerde üretim ve hizmet dururken bankalar, okullar, mahkemeler çalışmadı ve başta bakanlıklar, valilikler ve başlı kuruluşlar olmak üzere kamu kuruluşları hizmet vermiyor.

Emekçiler, Yeni Demokrasi hükümeti ve AB karşıtı sloganların yanında savaşa ve emperyalist saldırganlıklara karşı sloganlar atarak İran ve Filistin halkıyla dayanışmalarını da dile getirdi.

BELÇİKA DA AYAKTA

Sermaye politikalarına boyun eğmeyeceklerini ve dayatılan yoksulluğu kabul etmeyeceklerini dile getiren emekçiler grevlerin süreceğini kaydetti.

Belçika’da da emeklilik reformu ve kemer sıkma politikalarına bir günlük genel greve gidildi. Üç büyük işçi sendikasının çağrısıyla çok sayıda çalışan, sağ-muhafazakar federal hükümetin kamu harcamalarında planladığı kesintiler başta olmak üzere çeşitli kemer sıkma önlemlerini protesto etmek amacıyla önceki günkitlesel şekilde alanlara çıktı.