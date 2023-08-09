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Kemerburgaz'da otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

İstanbul Kemerburgaz'da Havalimanı servisi olduğu ileri sürülen bir otobüs kaza yaptı. Yan yatan otobüste çok sayıda yaralı olduğu öğrenilirken olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Güncel
  • 09.08.2023 20:11
  • Giriş: 09.08.2023 20:11
  • Güncelleme: 09.08.2023 20:12
Kaynak: iHA
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Kemerburgaz'da otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

İstanbul Kemerburgaz'da Havalimanı servisi olduğu ileri sürülen bir otobüs kaza yaptı. Yan yatan otobüste çok sayıda yaralı olduğu öğrenilirken olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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