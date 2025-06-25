Kemerburgaz’da tarihi su yolları, bentler ve tarım alanına yapılaşma tehdidi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Kemerburgaz bölgesinde Mimar Sinan’ın inşa ettiği Türkiye’nin ayakta kalan en uzun su kemerinin yanında yer alan tarım alanını yapılaşmaya açılmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

Kılınç, “Kimin gözü doymuyor. Büyük bir kısmı tarım arazisi olan 63 bin metre karelik arazinin tarım alanı statüsünden çıkarılarak konut ve ticaret alanına dönüştürülmesinden hangi kamusal yarar beklenmektedir?" ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Kılınç, İstanbul’un Eyüpsultan İlçesi, Kemerburgaz bölgesinde 63 bin metrekarelik alanın bakanlık tarafından konut ve ticaret alanına dönüştürüldüğüne dikkat çekti.

İBB OLUMSUZ GÖRÜŞ BİLDİRDİ

Bu alanın hemen yanında, Mimar Sinan’ın inşa ettiği, Kırkçeşme Suyolları sistemine ait olan tarihi Uzun Kemer’in yer aldığını hatırlatan Kılınç, Türkiye’nin ayakta kalan en uzun su kemerinin yanı başındaki tarım alanının yapılaşmaya açılarak doğal alanların tahrip edileceğini belirtti.

Kılınç, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Daire Başkanlığı’nın da söz konusu alanda yapılacak ticaret ve konut projesi ile ilgili olumsuz görüş bildirdiğini kaydetti.

Yüksel Mansur Kılınç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle şu soruları sordu:

Eyüpsultan Kemerburgaz bölgesinde büyük bir kısmı tarım arazisi olan 63 bin metrekarelik alanın imara açılma gerekçesi nedir?

Büyük bir kısmı tarım arazisi olan 63 bin m²'lik arazinin tarım alanı statüsünden çıkarılarak konut ve ticaret alanına dönüştürülmesinden hangi kamusal yarar beklenmektedir?

İBB Ulaşım Daire Başkanlığı’nın trafik yükünü olumsuz etkileyeceğini belirtmesine rağmen söz konusu alan neden imara açılmıştır?

Söz konusu planlanan proje, Bakanlığınıza başka bir özel ya da kamu kuruluşu tarafından mı teklif edilmiştir? Bakanlık birimlerinize mi aittir?

İSKİ mülkiyetindeki parseller imar planında neden Park ve Yeşil Alan, Konut ve Ticaret Alanı ve Yol olarak ayrılmıştır? İSKİ mülkiyetindeki parsellerin İSKİ Hizmet Alanı olarak ayrılması ile ilgili bir değişiklik yapılacak mıdır?

Söz konusu arazinin, tarihi Uzun Kemer gibi tescilli kültürel varlıklara çok yakın bir konumda olduğu göz önüne alındığında, bu alanın imara açılması kararında İstanbul 1 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun görüşü alınmış mıdır? Alındıysa, kurulun görüşü nedir?

Söz konusu alanın imara açılmasının, Kırkçeşme Su Yolları sistemi ve çevresindeki ekosisteme etkileri üzerine yetkili kurumlardan bilimsel raporlar alınmış mıdır?