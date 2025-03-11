Kemer’de kaçak yapı yıkıldı

Kemer Belediyesi, Ulupınar Mahallesi’ne bağlı Çıralı’da tespit ettiği kaçak yapıların yıkım işlemlerine devam ediyor.

Çıralı’da tespit edilen kaçak yapılar, belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Yıkım işlemleri sırasında Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kemer Belediyesi Yıkım Komisyonu Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kemer’de kaçak yapılara asla taviz verilmeyeceği ve kaçak yapıların yıkımına hızla devam edileceği belirtildi.