Kemer’de ölü yunus balığı sahile vurdu
Kaynak: İHA
Kemer’de yaklaşık 3 metre uzunluğunda ölü yunus balığı sahile vurdu.
Kemer Belediyesi ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası ölü yunus balığı bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kemer’in ünlü Ayışığı Koyu sahilinde ölü yunus balığı gören yurttaşlar, durumu Kemer Belediyesi'ne bildirdi.
Yunus balığının bulunduğu sahile gelen Kemer Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yunus balığında kafa travması ve enfeksiyon olduğunu belirledi.
Yapılan fiziki incelemelerin ardından ölü yunus balığı bulunduğu yerden kaldırıldı.