Kemerköy Termik Santrala yargı freni

Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan İkizköy yakınındaki Akbelen Ormanları, köylülerin yıllarca süren mücadelesine rağmen ağaçların kesilmesiyle sonuçlanan hukuksal süreçlerde yeni bir karar daha geldi. Limak Holding ve İÇTAŞ’ın ortak projesi olan YK Enerji tarafından işletilen Kemerköy Termik Santrali’ne verilen ‘‘Çevre İzin ve Lisans Belgesi’’nin iptali için açılan davanın reddedilmesi kararı istinaftan döndü.

Kemerköy Termik Santrali’nin ‘‘Çevre İzin ve Lisans Belgesinin’’ iptali için açılan davada verilen ret kararı bozuldu. Karadam Karacahisar Doğayı, Doğal Hayatı Koruma, Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği tarafından açılan davada Muğla 2’nci İdare Mahkemesi bilirkişi keşfi yapmadan ret kararı vermişti. Derneğin kararı istinafa taşıması üzerine İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7’nci İdari Dava Dairesi, davayı reddeden kararı usul ve yasaya aykırı bularak kaldırdı ve dosyanın yeniden değerlendirilmesi için mahkemeye iadesine hükmetti.

İstinafın kararında Muğla Mahkemesi kararında yeterli ve gerekli teknik ve hukuki değerlendirme olmadığı vurgulandı. İlk derece mahkemenin ayrıntılı inceleme yapmadan karar verdiği belirtilen istinaf kararında, ‘‘Çevresel etkilerin yeterince değerlendirilmediği, teknik ve hukuki eksikliklerin giderilmeden karar verildiği, keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmaksızın hüküm kurulduğu tespit edilerek, kararın yeterli gerekçeye dayanmadığına hükmedildi’’ ifadeleri yer aldı. Bu kararla birlikte, Kemerköy Termik Santrali’nin çevre izin ve lisans süreçleri yeniden yargılamaya tabi tutulacak ve her bir izin ve lisans konusunun ayrı ayrı değerlendirilmesi sağlanacak.

MÜSAADE EDİLEMEZ

KARDOK Derneği’nin vekilliğini üstlenen Avukat Pınar Gayretli, şunları söyledi: “Muğla’da görülen davada Kemerköy Termik Santralinin bu yatırımları yerine getirmediğini, çevre izin ve lisansının hukuka aykırı verildiğini belgeleri ile kanıtladık. Ayrıca zaten, çevre izni için gerekli yatırımları tamamlamadıklarını YK Enerji şirketi de basın yolu ile itiraf etmişti. Ancak dava boyunca çevre izninin hukuka uygun olup olmadığının değerlendirilmesi için istenen resmi belgeler Çevre Bakanlığı tarafından mahkemeye sunulmadı. Böylesi teknik bir davada Muğla İdare Mahkemesi konunun teknik olarak bilirkişi tarafından incelenmesine gerek bile görmeden, gerekçesiz biçimde başvurumuzu reddetti. Bu kez bilirkişi incelemesi yapılarak, gösterdiğimiz kanıtların ve tesisin çevre izin ve lisansı verilme sürecindeki eksiklerin tespit edileceği bir dava süreci bekliyoruz. Adalete erişim hakkımızın teslim edileceğine inanıyoruz. On yıllardır çevreyi kirleterek çalıştırılan bu santralin yurttaşların sağlıklı bir çevrede yaşam hakkını çiğneyerek çalışmasına müsaade edilemez.’’