Kemik erimesinde farkındalık artmalı

Tuğçe ÇELİK

Türkiye’de kemik erimesine bağlı olarak yaşanan kırıklar halk sağlığını tehdit ediyor. Yurttaşların yüksek enflasyon ortamında alım gücünün düşmesi sonucunda yetersiz beslenmenin artışı da kemik erimesi olarak bilinen osteoporozun ortaya çıkmasında önemli bir faktör. Uzmanlar, hastalığın önlenmesinde beslenmenin önemine dikkat çekerken yoğurt, peynir, süt, somon balığı, mercimek, badem, fıstık, fındık gibi yüksek kalsiyum ve protein içeren besinlerin tüketilmesini öneriyor.

Uluslararası Osteoporoz Vakfı tarafından hazırlanan Türkiye’de Kırıkları Önlemek İçin Çözümler başlıklı raporda Türkiye’de osteoporoza bağlı oluşan kırıkların halk sağlığı için önemli bir sorun olduğu ancak sağlık sisteminde öncelik verilmediği vurgulandı. Türkiye, ölüme sebebiyet verebilen kalça kırığı açısından yüksek riskli ülke seçildi. Raporda, “Yetersiz beslenme yaşlılarda sık, toplumun yüzde 30’unda görülürken Türkiye’de beslenme taraması yapılmıyor. Yüksek kırık riski taşıyan hastaların yüzde 75-90’ı tedavi görmüyor. Hastalar kırık sonrası bakım hizmetlerinden yararlanamıyor” denildi.

%80’İ TEDAVİ OLMUYOR

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Döventaş, dünyada 500 milyondan fazla bireyin osteoporozla yüzleşmek zorunda olduğunu belirtti. Döventaş, “Osteoporoz kırıklara yol açabilen bir hastalıktır. Kırıkların yüzde 75’i 65 yaş üstü kadınlarda görülürken; 50 yaş üstü kadınların beşte birinde, erkeklerin ise onda birinde osteoporoz olduğu bilinmektedir. Menopoz sonrası her 3 kadından birinin, 50 yaşından sonra da her 5 erkekten birinin osteoporoza bağlı kırık geçireceği tahmin ediliyor. 2010 yılında Türkiye’de yapılan FRACTURK çalışmasının sonuçları bu oranlara işaret ediyor” dedi. Döventaş şöyle konuştu: “Ülkemizde hastaların kırık sonrası yüzde 80’i tedavi almıyor. Teşhis ve tedaviye ulaşımı kolaylaştıracak sosyal devlet çözümlerinin üretilmesi hayati önem arz ediyor.”