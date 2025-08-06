Kemiklerimizi teslim edin

Ahin ASLAN

Zini Gediği Katliamı’nda yaşamını yitirenler katliamın 87. yıldönümünde anılacak. Yurttaşlar, katledilen yakınlarının kemiklerinin tespit edilerek kendilerine teslim edilmesini istedi. 8 Ağustos 1938’de Erzincan’da Surbahan ve çevre köylerden toplanan 97 Alevi yurttaş saatlerce aç, susuz yürütülerek “yasak bölge” ilan edilen Erzincan Zini Gediği’nde kurşuna dizildiler.

Zini Gediği İnsiyatifi, katliamın 87. yılında katledilenleri anacak. Yapılan açıklamada, "Suçsuz/günahsız 97 canı, saatlerce aç susuz yürüterek, «yasak bölge» ilan ettikleri Erzincan Zini Gediği'nde kurşuna dizdiler. Cesetler kurda, kuşa, yılanlara yem oldu. Kendilerine bir mezar taşı ve kefen fazla görüldü. Hukuk dışı bir şekilde öldürülen atalarımızın kemikleri hala açıkta durmaktadır. Ortada duran kemikler vicdanımızı sızlatmakta ve her gördüğümüzde yaramızı yeniden kanatmaktadır. 87 yıldır Zini'de -kefensiz ve mezarsız- yatmakta olan masumları anmak, açıkta duran kemiklerin DNA testlerinin yapılarak bizlere teslim edilmesi ve onları inancımızın gerektirdiği gibi defin etme talebimizi dillendirmek için, 8 Ağustos 2025 Cuma günü saat: 16.00´da Erzincan'ın Kılıçkaya Köyünde bir araya geliyoruz" denildi.