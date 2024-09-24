Kemoterapi kadar maliyeti de sıcak

Tekrarlamış veya uygun olan ileri evre bazı kanserlerde kullanılan sıcak kemoterapi (HİPEC) SGK ödemesinde yer almıyor. Hekimlerin uygun görmesi halinde kullanılan bu tedavi yönteminin hastaya maliyeti binlerce avroyu bulabiliyor. Hastalar ‘‘Daha önceki yıllarda SGK ödemesinde varmış ancak şu an karşılamıyor. Kamu hastanelerinde hekimler hastalarına uygulamaya devam ediyor. Öyle olunca da hasta firma ile anlaşarak tedaviyi cepten karşılıyor. Devlet ‘kanser tedavisi ücretsiz’ diyor ancak hastaların hekimler tarafından gerekli deyip uygulamak istediği tedaviyi karşılamıyor’’ dedi.

45 BİN TL ÖDEDİK

Tekrarlamış veya uygun olan ileri evre bazı kanserlerde, belli miktarda kanser ilacının özel tıbbi cihazlarla ısıtılarak belli bir süre ile ameliyatla tüm gözle görünür tümörler alındıktan sonra karın içine verilmesi ve karın içinin yıkanması işlemi olan sıcak kemoterapi, uygun hastalarda kullanılmak istenirse hasta maliyetini karşılamak durumunda.

Ankara’da bir üniversite hastanesinde 3. evre yumurtalık kanseri tedavisi gören annesine doktorun sıcak kemoterapi önerdiğini anlatan bir hasta yakını, bunun için 45 bin TL gibi bir rakam ödediğini söyledi. Hasta yakını, ‘‘Kamu ve üniversite hastanelerinde bu yöntem kullanılıyor, tedavinin bir parçası. Biz parayı ödedik, olmasaydı ne olacaktı?’’ diye sordu. Hasta yakını şunları söyledi: ‘‘Onkoloji tedavisi pahalı bir tedavi. Beslenmesinden, hastanın hastaneye götürülüp getirilmesine kadar birçok noktada devlet onkoloji tedavisi ücretsiz dese de ek ekonomik destek almaması nedeniyle özellikle emekli grubunun tedavide zorlandığı bir gerçek. Normal hasta gibi binip minibüse gitmiyorsunuz, çok sıklıkla hastaneye gidiyorsunuz, acilden çok sıklıkla başvuru yapıyorsunuz. Tek emekli maaşı ile geçinen bir hasta için bu maliyetler çok yüksek. 45 bin dediğiniz ücret 4 emekli aylığı demek. Bu tedaviyi hekim öneriyor ve yapmayalım deme gibi bir lüksünüz yok, estetik bir şey değil. Sağlık profesyonelinin ‘Yapalım bu olursa iyi olur, olmazsa eksik kalır’ dediği bir şey sizin tercihinize bırakılmamıştır. ‘Şimdilik olmasın 2 ay sonra yapalım’ dediği bir tedavi de değil, ameliyat sırasında yapılan bir uygulama. Devletin uygun hastalarda bu tedaviyi karşılaması gerekir.’’

HASTA SEÇİMİ ÖNEMLİ

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi eski üyesi, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Halis Yerlikaya ise sıcak kemoterapi yönteminin her hastada değil, konsey kararı verilen hastalarda uygulanması ve buna göre SGK ödemesinin yapılması gerektiğini vurguladı. Yerlikaya, özetle şu bilgileri verdi:

‘‘HİPEC ile ilgili bilimsel anlamda yani yararlı olup olmadığı ile ilgili tartışmalar var. Her kanser hastasında uygulanması gereken bir tedavi değil. Bazı hasta gruplarında da yapıldığında hastanın yaşamına yaşam katan tedavi. Örneğin kolon kanserinin periton (karın içi) metastazında, bu daha çok periton metastazı yapan hastalarda uygulanması gereken tedavi. Peritoneal endeksi düşük olan hastalarda tedavi işe yarıyor. Her karın zarına metastaz yapan hastada da işe yaramıyor. Örneğin kolon kanserinin karın zarına metastaz yapan ve metastaz oranı, peritoneal endeksi düşük olan hastalarda kullanılıyor. Yumurtalık kanserlerinin bazı hasta gruplarında işe yarıyor. Ya da apendiks müsinöz adenokarsinom gibi kanserde işe yarayabilir. Sıcak kemoterapinin tamamının SGK ödemesinde olması değil, bütün branşların bir araya geldiği konseyde değerlendirilip gerçekten tedavi yöntemi anlamında işe yaradığı bilimsel olarak belli olan hasta gruplarında ücretsiz karşılanmalı. Bazı durumlarda suistimal de edilebiliyor, bunu önlemek gerek. Temel talep bilimsel olarak sonuçlarının hastaya katkı sağladığını düşündüğümüz hasta gruplarında bu SGK tarafından karşılanması.’’