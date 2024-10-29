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Kenan Doğulu Antalya'da konser verdi

Şarkıcı Kenan Doğulu, Cumhuriyetin 101. yılında Antalya'da sahneye çıktı.

Ajans Haberleri
  • 29.10.2024 23:55
  • Giriş: 29.10.2024 23:55
  • Güncelleme: 29.10.2024 23:55
Kaynak: AA
Kenan Doğulu Antalya'da konser verdi

Antalya Büyükşehir Belediyesince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konsere kent sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

Kenan Doğulu, Onuncu Yıl ve İzmir marşlarıyla başladığı konserde, sevilen parçalarını sevenleri için seslendirdi.

Doğulu, yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 101. yılında Antalya'da konser vermekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Konserin sonunda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sanatçıya çiçek takdim etti.

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