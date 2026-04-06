Kenan Doğulu'dan senfonik bir deneyim: ‘SYMPHONITY’

Türk pop müziğinin yıldız ismi Kenan Doğulu, sevilen hitlerini bu kez senfonik bir yorumla sahneye taşıyor. Pop müziğin enerjisi ile klasik müziğin zamansız gücünü bir arada sunuyor. Akbank’ın katkılarıyla hayata geçirilen Symphonity, müziğin sınırlarını aşan, duygudan ritme uzanan çok katmanlı yapısıyla izleyiciyi “çok sesli bir yolculuğa” davet ediyor. Symphonity; ilk olarak 2 ve 3 Mayıs tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde müzikseverlerle buluşacak.

Doğulu’nun dillerden düşmeyen şarkıları, orkestra şefliğini, dünya sahnelerinde önemli projelere imza atan Maestro Antonio Pirolli üstleniyor. Pirolli’nin uluslararası deneyimi projeye fark yaratan bir bakış açısı katarken, müzik direktörlüğünü ve tüm düzenlemeleri üstlenen Ercüment Orkut ise klasik müzik disiplini ile caz yaklaşımını buluşturan özgün tarzıyla projeye yenilikçi bir kimlik kazandırıyor.

Türkiye’nin en prestijli sahnelerinde gerçekleşecek bu büyük prodüksiyon; İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde on binlerce müzikseverle buluşmaya hazırlanıyor.

Kenan Doğulu’nun eşsiz sahne enerjisi, güçlü repertuvarı ve senfonik orkestranın görkemiyle buluşan bu özel proje, izleyicilere hem duygusal hem de görsel açıdan unutulmaz bir deneyim vadediyor.