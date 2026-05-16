Kenan Doğulu'ya şantaj mesajı: "Otel videoların elimizde" diyerek 14 milyon TL istediler

Kenan Doğulu, telefonuna gelen tehdit içerikli bir mesaj sonrası savcılığa başvurarak şikayette bulundu. İddiaya göre Doğulu'dan, özel görüntülerin ellerinde olduğu öne sürülerek yaklaşık 300 bin dolar (yaklaşık 14 milyon TL) talep edildi.

Mesajda, “otel görüntüleri” ve araç içi konuşmaların kayda alındığı iddia edilerek para ödenmemesi halinde bu içeriklerin paylaşılacağı yönünde tehdit ifadeleri yer aldı.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Sabah'ta yer alan habere göe, Doğulu mesajı aldıktan sonra "tehdit ve şantaj" iddiasıyla adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu. Kenan Doğulu'nun başvurusunda “can güvenliğim yok” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Başvurunun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında mesajın gönderildiği telefon hattı incelendi. İnceleme kapsamında hattın yabancı menşeli olduğu, ancak şüpheli ya da şüphelilerin kimliğinin tespit edilemediği kaydedildi.

Yürütülen soruşturmada suçun teşebbüs aşamasında kaldığı ve failin belirlenememesi nedeniyle dosya hakkında takipsizlik kararı verildi.