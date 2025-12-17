Giriş / Abone Ol
Kenan İmirzalıoğlu'ndan 'AKP'den aday olacak' iddiasına yanıt

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, AKP’den milletvekili adayı olacağı iddialarını yalanlayarak, siyasetten uzak durmayı tercih ettiğini söyledi.

  • 17.12.2025 14:57
  • Giriş: 17.12.2025 14:57
  • Güncelleme: 17.12.2025 15:08
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: DepoPhotos

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, AKP'den milletvekili adayı olacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

Yaprak Dökümü dizisiyle ünlenen ve daha sonra oyunculuğu bırakarak ABD’ye yerleşen Tolga Karel, İmirzalıoğlu'yla ilgili, şu iddialarda bulunmuştu:

"2028 AK Parti milletvekili adayı Kenan'ı 1997'den beri tanırım. Hanımı Sinem de okul arkadaşımdır. İstek Vakfı'ndan... Siz onu oyuncu olarak tanırsınız ama harika bir akademik kariyeri olabilirdi. Siyaset için geç bile kaldı. Şimdiden hayırlı olsun."

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, İmirzalıoğlu konuyla ilgili "Siyasetten uzak durmayı tercih ediyorum. İşim oyunculuk" ifadelerini kullandı.

