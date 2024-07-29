Kenan Işık hayatını kaybetti

2014 tarihinde düşerek beyin kanaması geçiren, o tarihten bu yana komada olan oyuncu ve sunucu Kenan Işık, 76 yaşında hayatını kaybetti.

21 Mart 2014'te beyin kanaması geçiren oyuncu ve sunucu Kenan Işık, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Bu sabah İstanbul Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitiren oyuncu, 10 yıldır komadaydı.

Işık, bir süre Almanya'da Schmieder Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi görmüştü.

KENAN IŞIK KİMDİR?

Tam ismiyle Yusuf Kenan Işık, 1 Ekim 1947'de Malatya'da dünyaya geldi. Ortaöğrenimini devam ettirdiği yıllarda okul tiyatrosunda oyunculuğa başlayan Işık, lise eğitimi için gittiği Ankara'da Meydan Sahnesi'ne girdi.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde okumaya başlayan Işık, öğrencilik yıllarında tiyatrodan hiç kopmadı ve 1972'de Devlet Tiyatrosu sanatçısı oldu.

Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra Şehir Tiyatroları genel sanat yönetmenliği ve senaristlik de yapan usta isim, çeşitli dizilerde de rol aldı.

Bir dönem gazetecilik de yapan Kenan Işık, "Kim Milyoner Olmak İster" isimli yarışma programıyla seyircilerin hafızasına kazanmıştı. Işık, 10 yıl önce fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarpması sonucu beyin kanaması geçirmişti.