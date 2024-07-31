Kenan Işık, son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve önceki gün yaşamını yitiren 76 yaşındaki sanatçı Kenan Işık, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Cami'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye eşi Beril Işık, oğlu Ahmet Işık, kardeşi Mehmet Cengiz Işık, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Valisi Vasip Şahin, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve Işık’ın sevenleri katıldı.

Işık’ın cenaze törenine sanatçılar Haldun Dormen, Haluk Bilginer, Kenan İmirzalıoğlu, Erol Evgin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu çelenk gönderdi.

Işık’ın cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Beril Işık, eşi Kenan Işık’ın cenazesinin Ankara’ya defnedilmesinin nedeninin ailenin isteği olduğunu belirtti. Oğlu Ahmet Işık, "Elimizden geleni yaptık ama buraya kadarmış" dedi. Ahmet Işık, oğlu Doruk’un 9 yaşında olduğunu belirterek dedesi Kenan Işık’la tanışamadığını söyledi.

Kardeşi Mehmet Cengiz Işık, "Bir rol model, insanlığa ışık tutan bir sanatçınız daha var mı? Biriniz bana gösterin. Türkiye’nin başı sağ olsun. Fiziken benim abimdi ama herkesin yol göstericisiydi. Tıpkı Tillo’daki Işık Hadisesi’nde olduğu gibi" diye konuştu.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Işık’ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

KENAN IŞIK KİMDİR?

Malatya’da 1 Ekim 1947’de doğdu. Devlet Demiryolları’ndan emekli bir memurun çocuğu olan Işık, ortaokul öğrenimi gerçekleştiği dönemde Malatya Halkevi’nde amatör tiyatro yapmaya başladı, lise öğrenimini gördüğü Ankara’da, devrimci hareketin önemli isimlerinden Ulaş Bardakçı ile aynı sınıfta okudu. Bu dönem Meydan Sahnesi’ne girdi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı oldu.

Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yaptı. Devam eden kariyeri süresince çok sayıda tiyatro oyunu yazdı. Yeni Yüzyıl (1995-1998), Yeni Binyıl (2000) ve Akşam (2000-2002) gazetelerinde çalıştı. Televizyon ekranlarında başrollerini Gülben Ergen ve Haldun Dormen ile paylaştığı Dadı adlı diziyle oynadı.

4 Nisan 2005 tarihinde Star Haber’i sunmaya başladı. Bir süre sonra haber sunmayı bıraktı ve tekrar oyunculuğa döndü. Türk televizyon programları arasında fenomenler arasına giren Kim 500 Bin İster yarışmasını, Osmantan Erkır’ın yönlendirmesiyle sundu, değişen yeni adı ile Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapmaya devam etti.