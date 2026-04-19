Kenan Karaman atıyor, Schalke 04 Bundesliga'ya yürüyor

Almanya 2. Bundesliga’nın 30. haftasında Schalke 04, sahasında Preußen Münster’i 4-1 mağlup etti.

Veltins Arena’da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 36. dakikada Kenan Karaman, 45. dakikada Jannis Heuer (kendi kalesine), 51. dakikada Adil Aouchiche ve 66. dakikada Moussa Sylla kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 81. dakikada Shin Yamada’dan geldi.

KENAN'DAN 1 GOL, 1 ASİST

Karşılaşmada 71 dakika sahada kalan Kenan Karaman, 1 gol ve 1 asistlik performansıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Bu sonucun ardından Schalke 04 puanını 61’e yükselterek liderliğini sürdürdü. Münster ise 28 puanla son sırada kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Schalke 04, deplasmanda Paderborn ile karşı karşıya gelecek. Münster ise sahasında Arminia Bielefeld’i konuk edecek.