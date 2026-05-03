Kenan Karaman attı, Schalke 04 tekrar Bundesliga'da

Milli futbolcu Kenan Karaman'ın attığı golle Schalke 04, Bundesliga'ya yükseldi.

Bundesliga 2'nin 32. haftasında Schalke 04, konuk ettiği Fortuna Düsseldorf'u Kenan Karaman'ın 15. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti ve ligin bitimine 2 hafta kala Bundesliga'ya yükselen ilk ekip oldu.

Milli futbolcu, bu sezon 14. golünü kaydetti.

Schalke 04, üç sezon aranın ardından Bundesliga'ya döndü.