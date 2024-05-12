Kenan Sofuoğlu: Milletvekilliği hayatımın en büyük hatasıydı

Eski AKP Milletvekili Kenan Sofuoğlu, milletvekilliğine aday olmasının hayatındaki en büyük hatalardan biri olduğunu söyledi. Sofoğlu, “Yarışları bıraktırdı bana, rahat rahat hayat yaşayacaktım ben, ‘Bu ne abi' dedim” ifadelerini kullandı.

Eski AKP Milletvekili ve Dünya şampiyonu motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu, milletvekilliği yapmış olmanın hayatındaki en büyük hata olduğunu söyledi.

Sofuoğlu, gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına konuk oldu.

Kenan Sofuoğlu, milletvekili olduktan sonra pişmanlık duyduğunu ve istifa etmek için her yolu denediğini açıkladı.

Sofuoğlu, 5 yıl sürdürdüğü milletvekilliği görevini, "Hayatımın en büyük hatasıydı" ifadeleriyle değerlendirdi.

Sofuoğlu, milletvekili olma sürecinde Berat Albayrak ile yakın olmasının payının olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı beni aradı. ‘Bizim için milletvekili olur musun Sakarya’dan?’ dedi. ‘Efendim, yarışı bırakın dediniz bıraktık, gelin diyorsanız da gelirim ben, siz ne derseniz yaparım’ dedim. ‘Hayırlı olsun’ dedi. Ben kesin bir adaydım.”

“PARTİ TEŞKİLATINDA KİMSE BENİ HOŞ KARŞILAMADI”

Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yarışlara ara verdiğini ifade eden Sofuoğlu, "Parti teşkilatında kimse beni hoş karşılamadı. Çünkü herkes kendi adayını istiyordu. 'Kesin ilişkisini kullandı' dediler. Hikayenin nasıl olduğunu anlattım. Bu işlerle hiç alakam yok. Seçim çalışmaları hızlandı. Herkes bir şey talep etmeye başladı. Danışmanlarından birini aradım, 'Cumhurbaşkanının program nerede, hemen oraya geleceğim. Ben bu işi yapmam, yapamam abi. Beni çıkartın listenizden' dedim. Mahvoldum 3 haftada taleplerden, isteklerden, beklentilerden, partinin 'şuraya git, buraya git' demelerinden” ifadelerini kullandı.

“RAHAT RAHAT YAŞAYACAKTIM BEN”

Milletvekilliği adaylığı yönündeki kararının kariyerinin zirvesinde aldığını söyleyen Sofuoğlu, “Yarışları bıraktırdı bana, rahat rahat hayat yaşayacaktım ben, ‘Bu ne abi' dedim. 'Sakın öyle bir şey yapamazsın, biz sana güvendik, çok kötü reklam yaparlar, bunu kullanırlar' filan beni caydırdı. Anladım ki mecburum milletvekili olacağım ben. Ankara yolları başladı. Süreç içinde çok istifa etmek istedim. Artık bıraktım programlara da katılmamaya başladım. ‘Bana yol gösterin ben bu iş bırakayım’ dedim. Daha bir yıl olmuş. 'Cumhurbaşkanı bana kızarsa kızsın, bırakacağım' dedim. Partiden bana ağır laflar ettiler. 5 sene geçti gitti. Beni beyaz saçla bıraktı. Hayatımdaki en büyük hatalardan biriydi. Deli gibi atladım ne derseniz yaparım modundaydım" dedi.