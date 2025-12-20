Kenan Tekdağ'dan Ela Rümeysa Cebeci iddialarına yanıt

Can Holding’e yönelik yürütülen kara para soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Kenan Tekdağ, hakkındaki iddialara cezaevinden gönderdiği bir mektupla yanıt verdi.

Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, gazeteci Barış Terkoğlu'na ilettiği yanıtta, "Bir gizli tanığın şerefsiz, alçakça iftiralarıyla namusuma yönelik bir komplo tezgahlandığını öğrenmiş bulunuyorum. Adı geçen spikeri sadece işe alım sürecinde yanında Show Haber Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık varken, 15 dakika gördüm. Onun dışında ne binada ne dışında hiçbir görüşmem, doğrudan ya da dolaylı mesajlaşmam, telefon görüşmemiz yoktur, olmamıştır" dedi.

AKP’li Şamil Tayyar, bir medya grubu yöneticisinin yargı mensuplarının yanına bir kadın spikerle gittiğini isim vermeden sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Tayyar’ın sözünü ettiği medya grubu yöneticisinin Kenan Tekdağ, görüşmelere birlikte gittiği kadın spikerin ise Ela Rümeysa Cebeci olduğu iddia edilmişti.

TEKDAĞ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Tekdağ, Terkoğlu’na bir mektup göndererek suçlamaları reddetti. Tekdağ’ın mektubunda şu ifadeler yer aldı:

"Bir gizli tanığın şerefsiz, alçakça iftiralarıyla namusuma yönelik bir komplo tezgahlandığını öğrenmiş bulunuyorum. Adı geçen spikeri sadece işe alım sürecinde yanında Show Haber Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık varken, 15 dakika gördüm. Onun dışında ne binada ne dışında hiçbir görüşmem, doğrudan ya da dolaylı mesajlaşmam, telefon görüşmemiz yoktur, olmamıştır. Bu ahlaksız iftiraya karşı bir açıklama yapma durumunda kalmış olmak dahi utanç vericidir. İnsanların şerefiyle, namusuyla bu şekilde uğraşmaktan utanmayan vicdansızlara karşı Allah'ın adaletine ve adil insanların adil şehadetine sığınıyorum."

Kenan Tekdağ, 21 Ekim'de "Suç örgütüne üyelik ve suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla tutuklanmıştı.