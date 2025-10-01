Kenan Tekdağ'ın savcılık ifadesine ulaşıldı: ''Can Holding satışında paranın kaynağını bilmiyorum''

Can Holding’e yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve ev hapsiyle serbest bırakılan Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ’ın savcılık ifadesine ulaşıldı.

Jandarmada susma hakkını kullanan Tekdağ, savcılık sorgusunda Ciner Medya'nın Park Holding’in hukuk başmüşaviri olarak süreci yürüttüğünü, ancak paranın kaynağını bilmediğini söyledi. Satışın toplam 575 milyon dolara gerçekleştiğini aktaran Tekdağ, devir belgelerinin Rekabet Kurumu’na teslim edildiğini belirtti.

"350 MİLYON DOLAR BAVULLARLA TAŞINDI"

Can Holding’e yönelik İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredilen soruşturmada 'kara para aklama', 'kaçakçılık' ve 'dolandırıcılık' suçları kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, Kemal Can'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklanmıştı. Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ ise ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

Geçtiğimiz pazar soruşturma genişletilerek Ciner Grubu'na uzanmış, "Ciner Medya'nın Can Holding’e satışında örgütsel faaliyetten elde edilen kara para aklandığı" iddiasına yönelik inceleme başlatılmıştı.

Ciner Grubu patronu Turgay Ciner hakkında yurt dışında olması nedeniyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken, gruba ait şirketlere kayyum atanmış, aralarında Ciner’in oğlu Atilla Ciner'in de olduğu 12 kişi gözaltına alınmıştı.

Tutuklanan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, verdiği ifadede Ciner Holding'den Habertürk ve Show TV'nin de aralarında bulunduğu medya grubunun alımıyla ilgili "Medya şirketlerinin alım sürecini Mehmet Kenan Tekdağ organize etti. Bu medya şirketlerini almam için de bana baskı yaptı" demişti. Konuyla ilgili Kenan Tekdağ’ın savcılık ifadesine de ulaşıldı.

"PARANIN KAYNAĞINI BİLMİYORUM"

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; aylık gelirini 1 milyon lira olarak belirten Tekdağ'a, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan ifadesinde Doğal Yaşam İnşaat isimli şirket hakkında bildikleri soruldu. Tekdağ, "Benim Yönetim Kurulu Başkanı olduğum Ciner Yayın Holding'in hisselerinin sahibi olan Park Holding'den satın alan şirkettir. Bu işlemi satıcı taraf olan Park Holding'in hukuk başmüşaviri olarak ben yürüttüm” dedi.

Jandarmada susma hakkını kullanan Tekdağ, savcılık ifadesinde satış işleminin toplamda 575 milyon dolara gerçekleştiğini aktararak, şöyle devam etti:

"300 artı 50 milyon dolar peşin olarak ödendi ve ödeme tamamlanınca da hisseler devredildi. Kalan tutarın 50 milyon doları 31 Aralık tarihinde ödenecek. Geri kalan da satışın onaylandığı tarihten itibaren bir yıl sonraki vadede tahmini olarak 2026 yılının mayıs ya da haziran ayları gibi ödenecek."

Kemal Can'ın kendisine Ciner Yayın Holding'i almak istediğini ilettiğini söyleyen Tekdağ, "Bu şekilde devir görüşmeleri başladı. Ben devre ilişkin paranın kaynağını bilmiyorum" dedi.

"EVRAKLAR TESLİM EDİLDİ"

Soruşturma birimleri, satış işleminde hisselerin devrine ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi'nde herhangi bir ilan tespit edilmediğini fark etti. Sorgusunda buna ilişkin soruya karşılık Tekdağ, "satış işlemiyle ilgili tüm evrakların Rekabet Kurumu'na teslim edildiğini, satışta peşin olarak ödenen 350 milyon doların alıcı tarafından satıcının banka hesabına ödendiğini" aktardı. Tekdağ, devir işlemine ilişkin tüm dekontları da gördüğünü öne sürdü.

"2026'DA CİNER GRUBU'NA DÖNECEKTİM"

Tekdağ'ın ifadesinde, Can Holding'in herhangi bir şirketinde hissesi olmadığını, herhangi bir şirketinde yöneticilik yapmadığını söylediği öğrenildi. Tekdağ, "Ticari faaliyetlerini bilmem. Can Holding binasına gitmişliğim yoktur. Ben de bu holdingi ve ona bağlı şirketleri kamuoyunun bildiği kadarıyla bilirim" ifadelerini kullandı.

Tekdağ, yeni yıl itibarıyla Park Holding'e (Ciner Grubu'na bağlı) geri dönmeyi düşündüğünü, bu durumu yakın çevresinin de bildiğini ileri sürdü. Kemal Can'la en son operasyondan önceki hafta holding binasında görüştüğünü belirten Tekdağ, "Yapmış olduğumuz görüşmede ticari faaliyetlere ilişkin benim görüşlerimi, nasihâtlerimi almak amacıyla Kemal'in gelmesinden ibarettir" dedi.