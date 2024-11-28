Kenan Yıldız'a prestijli ödül

İtalya'nın önde gelen spor gazetesi Tuttosport tarafından verilen 'Golden Boy Web Award' ödülünü, Juventus'ta forma giyen A Milli Takım oyuncusu Kenan Yıldız kazandı.

19 yaşındaki yıldız oyuncu, Tuttosport tarafından bu sezonun en iyi genç oyuncusu seçildi.

En iyi genç futbolcuya verilen ödülü almak finale kalan 20 isim arasında Arda Güler de yer almıştı.

Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 18 maçta 4 gol 2 asist kaydetti.