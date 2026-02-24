Kenan Yıldız'ın durumu belli oldu: Galatasaray'a karşı oynayacak mı?

Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Galatasaray’a karşı mucize arayacak Juventus’ta Gleison Bremer ve Kenan Yıldız’ın takımla çalışmalara başladıb

Juventus cephesinden maç öncesi siyah-beyazlılara iyi haber geldi. Uzun süredir takımdan ayrı kalan Gleison Bremer ile genç yıldız Kenan Yıldız, takımla birlikte antrenmanlara başladı.

Teknik direktör Luciano Spalletti için iki önemli geri dönüş anlamına gelen bu gelişmenin ardından, oyuncuların durumlarının iyi olması halinde ilk 11’de sahaya çıkmaları bekleniyor.