Kenan Yıldız'ın Güncel Piyasa Değeri Ne Kadar?

Avrupa futbolunda yükselen Türk yıldızlar arasında özel bir yere sahip olan Kenan Yıldız, İtalya Serie A devi Juventus’ta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Bu yükselişle birlikte futbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında Kenan Yıldız'ın güncel piyasa değeri ne kadar? sorusu geliyor. İşte Kenan Yıldız’ın kariyeri, sözleşmesi ve piyasa değeriyle ilgili tüm güncel detaylar.

KENAN YILDIZ’IN GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Juventus forması giyen milli futbolcunun güncel piyasa değeri 75,00 milyon Euro olarak açıklanmıştır. Son güncelleme tarihi 7 Ekim 2025 olan bu değer, Kenan Yıldız’ı kendi yaş grubunun en değerli oyuncuları arasına taşımaktadır.

Oyuncu Kulüp Piyasa Değeri Son Güncelleme Kenan Yıldız Juventus 75,00 mil. € 7 Ekim 2025

KENAN YILDIZ KİMDİR?

4 Mayıs 2005 tarihinde Almanya’nın Regensburg kentinde dünyaya gelen Kenan Yıldız, futbol kariyerini Avrupa’nın en üst seviyesinde sürdüren Türk milli futbolcular arasında yer alıyor. Genç yaşına rağmen hem kulüp hem de milli takım düzeyinde istikrarlı bir grafik çizen Kenan Yıldız, çok yönlü oyun yapısıyla öne çıkıyor.

Kenan Yıldız Biyografi Bilgileri

Doğum Tarihi: 4 Mayıs 2005 (20)

4 Mayıs 2005 (20) Doğum Yeri: Regensburg, Almanya

Regensburg, Almanya Boy: 1,87 m

1,87 m Mevki: Forvet – Sol Kanat

Forvet – Sol Kanat Ayak: Çift ayak

Çift ayak Uyruk: Türkiye / Almanya

Türkiye / Almanya Güncel Kulüp: Juventus

KENAN YILDIZ’IN JUVENTUS KARİYERİ

Kenan Yıldız, 7 Kasım 2023 tarihinde Juventus ile profesyonel sözleşme imzaladı. İtalyan kulübüyle olan kontratı 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam etmektedir. Ayrıca sözleşmesi 16 Ağustos 2024 tarihinde uzatılarak kulübün oyuncuya olan güveni pekiştirilmiştir.

Sözleşme Bilgileri

Sözleşme Başlangıcı: 7 Kasım 2023

7 Kasım 2023 Sözleşme Bitişi: 30 Haziran 2029

30 Haziran 2029 Son Uzatma: 16 Ağustos 2024

16 Ağustos 2024 Lig: Serie A (İtalya 1. Lig)

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Kenan Yıldız, Türkiye A Milli Takımı’nın da önemli isimlerinden biri haline gelmiştir. Genç yaşına rağmen milli formayla birçok karşılaşmada görev alan futbolcu, skor katkısıyla da öne çıkmaktadır.

Milli Maç: 26

26 Milli Gol: 5

KAZANILAN KUPALAR VE BAŞARILAR

Kenan Yıldız, Juventus formasıyla kariyerine önemli bir kupa eklemeyi başarmıştır.

İtalya Kupası

KENAN YILDIZ’IN PİYASA DEĞERİ NEDEN YÜKSELDİ?

Kenan Yıldız’ın piyasa değerindeki yükseliş; Juventus’ta düzenli forma şansı bulması, çok yönlü oyun tarzı, çift ayaklı olması ve milli takım performansıyla doğrudan ilişkilidir. Ayrıca uzun vadeli sözleşmesi, piyasa değerinin istikrarlı biçimde korunmasını sağlamaktadır.

Kenan Yıldız'ın güncel piyasa değeri ne kadar?

Kenan Yıldız’ın güncel piyasa değeri 75,00 milyon Euro’dur.

Kenan Yıldız hangi takımda oynuyor?

Genç futbolcu, Serie A ekiplerinden Juventus forması giymektedir.

Kenan Yıldız’ın sözleşmesi ne zaman bitiyor?

Kenan Yıldız’ın Juventus ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihinde sona erecektir.

Kenan Yıldız milli takımda kaç gol attı?

Kenan Yıldız, Türkiye A Milli Takımı formasıyla 26 maçta 5 gol kaydetmiştir.

Kenan Yıldız'ın güncel piyasa değeri ne kadar? sorusu, genç futbolcunun Avrupa futbolundaki hızlı yükselişini net şekilde ortaya koyuyor. 75 milyon Euro’luk piyasa değeri, Juventus’un Kenan Yıldız’a verdiği önemi ve oyuncunun potansiyelini açıkça gösteriyor. Uzun vadeli sözleşmesi, milli takım katkısı ve kazandığı kupalarla Kenan Yıldız, Türk futbolunun Avrupa’daki en güçlü temsilcilerinden biri olmaya devam ediyor.