Kenan Yıldız'ın Juventus'taki durumu netleşti

Juventus'ta Kenan Yıldız bilmecesi çözüldü. Serie A ekibi genç futbolcuyla dört yıllık yeni sözleşme için anlaşmaya vardı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre 20 yaşındaki oyuncunun maaşı yeni sözleşmeyle beraber ciddi oranda artılacak ve Kenan takımda en çok kazanan oyuncular arasına girecek.

Bu sezon şu ana kadar tüm kulvarlarda 31 maça çıkan Kenan Yıldız bu maçlarda 9 gol, 8 asistle oynadı. Toplamda 17 gole katkı sağlayan genç yıldız için birçok Juventus efsanesi övgü dolu ifadeler kullanıyor.

Son olarak Torino temsilcisinin Teknik Direktörü Luciano Spalletti yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"JUVENTUS'UN GELECEĞİ"

"Bütün oyuncuları biraz evladım gibi görüyorum ama Kenan’ı gerçekten oğlum olarak görmek isterdim. Her açıdan mükemmel bir çocuk. Juventus’un geleceğini temsil ediyor.”

Tecrübeli teknik adam ayrıca Kenan'ın oyun görüşünü överek, "Oyun görüşü, yaratıcılığı ve topu kullanma biçimiyle gerçek bir vizyoner. Kimsenin pas atmayı düşünmeyeceği alanları görebiliyor" dedi.

Kenan Yıldız, tribünlerden gelen destekle beslenen genç oyuncu, hem performansı hem de duruşuyla kulübün yeni yüzlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.