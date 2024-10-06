Kenan Yıldız, Juventus'ta ayın oyuncusu seçildi

Milli futbolcu Kenan Yıldız, forma giydiği İtalya Serie A ekibi Juventus'ta ayın oyuncusu seçildi.

Serie A'nın 7. haftasında Torino kentindeki Allianz Stadı'nda Cagliari'yi konuk eden Juventus'ta ayın oyuncusu seçilen milli futbolcuya maç öncesinde plaket verildi.

Juventus, Cagliari karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve maç 1-1 berabere bitti. Kenan Yıldız, 77. dakikada oyuna dahil oldu.

Karşılaşmada iki takım da penaltıdan skror üretti. Juventus 15. dakikada Dusan Vlahovic ile öne geçerken, Cagliari ise 88. dakikada Razvan Marin ile eşitliği sağladı.

Juventus'ta Francisco Conceiçao, 89. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.