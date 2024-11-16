Kenan Yıldız neden yok, sakat mı? Galler maçında Kenan Yıldız neden oynamıyor, cezalı mı?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde galibiyet için Galler karşısına çıkması öncesi Kenan Yıldız'ın kadroda yokluğuna dair Kenan Yıldız neden yok, sakat mı sorusu araştırılıyor. Maçın başlamasına saatler kala Galler maçında Kenan Yıldız neden oynamıyor, cezalı mı sorusu gündemde. Peki, Bugün 20.00'da Kayser'de Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak maçta Kenan Yıldız neden yok, sakat mı? Galler maçında Kenan Yıldız neden oynamıyor, cezalı mı? İşte detaylar!

KENAN YILDIZ NEDEN OYNAMIYOR, CEZALI MI?

Kenan Yıldız, bu akşam Kayseri'de Galler ile oynanacak olan maçında oynamayacak. Kart cezası nedeniyle bu maçta oynamayacak olan genç yıldız Uluslar Ligi'nde bir sonraki maç olan Karadağ maçında, Türkiye Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın forma şansı vermesi halinde oynayabilecek.

KENAN YILDIZ KİMDİR?

Kenan Yıldız, Türk futbolunun genç yeteneklerinden biri olup, 4 Mayıs 2005 tarihinde Almanya'nın Regensburg şehrinde doğmuştur. Kariyerine genç yaşta Bayern Münih altyapısında başlayan Yıldız, burada gösterdiği üstün performansla dikkat çekmiştir. Orta saha ve ofansif oyuncu pozisyonlarında oynayabilen Kenan Yıldız, teknik yetenekleri, oyun görüşü ve top kontrolüyle ön plana çıkmaktadır.