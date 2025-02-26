Kenan Yıldız oynayacak mı? Juventus-Empoli maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Juventus ile Empoli İtalya Kupası'nda çeyrek final maçında karşı karşıya geliyor. Juventus-Empoli maçı hakkında futbolseverler Juventus-Empoli maçı hangi kanalda, saat kaçta sorularını gündeme getiriyor. Juventus Empoli karşılaşması sonrası kazanan İtalya Kupası'nda adını yarı finale yazdıracak. Peki, Juventus-Empoli maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kenan Yıldız oynayacak mı? İşte ayrıntılar!

JUVENTUS-EMPOLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Kupası çeyrek final Juventus-Empoli maçı 26 Şubat 2025 Çarşamba günü Türkiye saatiyle saat 23.00'da başlayacak.

JUVENTUS-EMPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak Juventus-Empoli maçı TRT Spor kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.

JUVENTUS-EMPOLI MAÇI CANLI İZLE EKRANI

JUVENTUS-EMPOLİ MAÇI MUHTELEMEL 11'LER

Juventus-Empoli maçında forma giymesi beklenen muhtemel 11'ler şu şekilde:

Juventus: Di Gregorio, Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso, Koopmeiners, Locatelli, Conceiçao, McKennie, Kenan Yıldız, Vlahovic.

Di Gregorio, Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso, Koopmeiners, Locatelli, Conceiçao, McKennie, Kenan Yıldız, Vlahovic. Empoli: Vasquez; De Sciglio, Goglichidze, Cacace; Gyasi, Henderson, Grassi, Maleh, Pezzella; Esposito, Colombo

KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Juventus forması giyen milli sporcu Kenan Yıldız Empoli İtalya Kupası çeyrek final maçında ilk 11'de başlayarak oynaması bekleniyor..