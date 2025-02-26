Kenan Yıldız oynayacak mı? Juventus-Empoli maçı hangi kanalda, saat kaçta?
İtalya Kupası'nda çeyrek final maçında Juventus kendi evinde Empoli ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise Juventus-Empoli maçı hangi kanalda, saat kaçta araştırmasını yapıyor. İtalya Kupası'nda yarı finalistin belli olacağı Juventus, sahasında Empoli'yi ağırlayacak. Peki, Juventus-Empoli maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar!
Juventus ile Empoli İtalya Kupası'nda çeyrek final maçında karşı karşıya geliyor. Juventus-Empoli maçı hakkında futbolseverler Juventus-Empoli maçı hangi kanalda, saat kaçta sorularını gündeme getiriyor. Juventus Empoli karşılaşması sonrası kazanan İtalya Kupası'nda adını yarı finale yazdıracak. Peki, Juventus-Empoli maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kenan Yıldız oynayacak mı? İşte ayrıntılar!
JUVENTUS-EMPOLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İtalya Kupası çeyrek final Juventus-Empoli maçı 26 Şubat 2025 Çarşamba günü Türkiye saatiyle saat 23.00'da başlayacak.
JUVENTUS-EMPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?
Allianz Stadyumu'nda oynanacak Juventus-Empoli maçı TRT Spor kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.
JUVENTUS-EMPOLI MAÇI CANLI İZLE EKRANI
JUVENTUS-EMPOLİ MAÇI MUHTELEMEL 11'LER
Juventus-Empoli maçında forma giymesi beklenen muhtemel 11'ler şu şekilde:
- Juventus: Di Gregorio, Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso, Koopmeiners, Locatelli, Conceiçao, McKennie, Kenan Yıldız, Vlahovic.
- Empoli: Vasquez; De Sciglio, Goglichidze, Cacace; Gyasi, Henderson, Grassi, Maleh, Pezzella; Esposito, Colombo
KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?
Juventus forması giyen milli sporcu Kenan Yıldız Empoli İtalya Kupası çeyrek final maçında ilk 11'de başlayarak oynaması bekleniyor..