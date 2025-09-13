Kenan Yıldız, Serie A'da ayın futbolcusu seçildi

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) ağustos ayının oyuncusu seçildi.

Ligin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 20 yaşındaki kanat oyuncusu, taraftarların oylarıyla belirlenen ayın oyuncusu ödülünün sahibi oldu.

Genç futbolcu, oylamada Thomas Kristensen (Udinese), Scott McTominay (Napoli), Nico Paz (Como), Matias Soule (Roma) ve Marcus Thuram'ı (Inter) geride bıraktı.

Bu sezon Juventus'ta 10 numaralı formayı giyen milli futbolcu, Serie A'nın ilk haftasında Parma'ya karşı 2 kez asist yaptı.