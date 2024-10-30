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Kenan Yıldız’ın derbi performansına övgü

Spor
  • 30.10.2024 05:00
  • Giriş: 30.10.2024 05:00
  • Güncelleme: 30.10.2024 05:00
Kenan Yıldız’ın derbi performansına övgü
Kenan derbide iki gol attı. (Fotoğraf: AA)

Spor Servisi

Türkiye Ulusal Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Juventus formasıyla Inter’e 2 gol atan Kenan Yıldız’ın performansını överek milli futbolcu adına mutlu olduğunu söyledi.

Inter-Juventus karşılaşmasında oyuna sonradan girip 2 gol atarak takımını mağlubiyetten kurtaran Kenan Yıldız’ın performansına ilişkin Montella, "Onun adına çok mutluyum. Sadece 19 yaşında, Inter-Juventus maçında 2 gol birden atan en genç oyuncu oluyorsunuz. Kendini gerçekleştirme ve takım arkadaşlarıyla oynama safhasında önemli bir yanıt vermiş oldu. Onun hakkında çok iyi konuşuluyor ki o da bunu hak ediyor." ifadelerini kullandı.

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