Kenan Yıldız’ın derbi performansına övgü

Spor Servisi

Türkiye Ulusal Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Juventus formasıyla Inter’e 2 gol atan Kenan Yıldız’ın performansını överek milli futbolcu adına mutlu olduğunu söyledi.

Inter-Juventus karşılaşmasında oyuna sonradan girip 2 gol atarak takımını mağlubiyetten kurtaran Kenan Yıldız’ın performansına ilişkin Montella, "Onun adına çok mutluyum. Sadece 19 yaşında, Inter-Juventus maçında 2 gol birden atan en genç oyuncu oluyorsunuz. Kendini gerçekleştirme ve takım arkadaşlarıyla oynama safhasında önemli bir yanıt vermiş oldu. Onun hakkında çok iyi konuşuluyor ki o da bunu hak ediyor." ifadelerini kullandı.