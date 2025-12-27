Kendall Jenner’dan Kürk Mantolu Madonna paylaşımı

Dünyanın en tanınmış modellerinden Kendall Jenner, Instagram story’sinde Kürk Mantolu Madonna’nın İngilizce baskısını paylaştı.

Fotoğrafta, İngilizce'de 'Madonna in a Fur Coat' başlığıyla yayımlanan kitap yer aldı.

Fotoğraf: @kendalljenner / Instagram

Sabahattin Ali’nin 1943’te yayımlanan romanı Kürk Mantolu Madonna, son yıllarda Türkiye dışında da geniş bir okur kitlesine ulaştı. Eser, İngilizceye Maureen Freely ve Alexander Dawe tarafından 2016 yılında çevrildi ve Penguin Classics etiketiyle yayımlandı. Bu baskı, romanın ABD ve Avrupa’da daha görünür olmasını sağladı.

Madonna in a Fur Coat, 2016, Penguin Classics

Roman ayrıca Almanca ve Fransızca başta olmak üzere birçok Avrupa diline çevrildi; özellikle Almanya’da yayımlanan baskıları dikkat çekti. Yabancı basında ve akademik çevrelerde eser, “geç keşfedilmiş bir klasik” olarak anılıyor.

Jenner’ın paylaşımı, Kürk Mantolu Madonna’nın küresel popüler kültür içinde dolaşımını bir kez daha gündeme taşıdı.