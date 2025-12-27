Kendall Jenner’dan Kürk Mantolu Madonna paylaşımı
Dünyaca ünlü manken Kendall Jenner, Instagram hesabından Sabahattin Ali’nin Kürk Mantolu Madonna romanının İngilizce baskısını paylaştı. Paylaşım, eserin Avrupa ve ABD’deki uluslararası dolaşımını yeniden gündeme getirdi.
Dünyanın en tanınmış modellerinden Kendall Jenner, Instagram story’sinde Kürk Mantolu Madonna’nın İngilizce baskısını paylaştı.
Fotoğrafta, İngilizce'de 'Madonna in a Fur Coat' başlığıyla yayımlanan kitap yer aldı.
Sabahattin Ali’nin 1943’te yayımlanan romanı Kürk Mantolu Madonna, son yıllarda Türkiye dışında da geniş bir okur kitlesine ulaştı. Eser, İngilizceye Maureen Freely ve Alexander Dawe tarafından 2016 yılında çevrildi ve Penguin Classics etiketiyle yayımlandı. Bu baskı, romanın ABD ve Avrupa’da daha görünür olmasını sağladı.
Roman ayrıca Almanca ve Fransızca başta olmak üzere birçok Avrupa diline çevrildi; özellikle Almanya’da yayımlanan baskıları dikkat çekti. Yabancı basında ve akademik çevrelerde eser, “geç keşfedilmiş bir klasik” olarak anılıyor.
Jenner’ın paylaşımı, Kürk Mantolu Madonna’nın küresel popüler kültür içinde dolaşımını bir kez daha gündeme taşıdı.