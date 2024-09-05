Kendi dönüşüne o da adapte olamadı: Erdoğan, Sisi’yi ‘Rabia’ ile uğurladı

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da ağırladığı Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’yi dün akşam yolcu etti.

Temmuz 2013’te Muhammed Mursi’yi darbeyle devirerek Mısır’daki Müslüman Kardeşler iktidarına son veren Sisi’yi yıllarca “darbeci, katil” olarak tanımlayan, kendisiyle asla görüşmeyeceğini söyleyen ve Türkiye ile Mısır’ın siyasi ilişkilerini asgari düzeye indiren Erdoğan, bir süre önce imza attığı keskin dönüşü dün Sisi’yi Ankara’da konuk ederek taçlandırdı.

Ziyaret kapsamında Türkiye ile Mısır arasında 17 farklı anlaşma imzalandı.

Erdoğan bununla birlikte ilginç bir hamle de yaparak, Sisi’yi Müslüman Kardeşler ile özdeşleşen Rabia işaretiyle ülkesine uğurladı.

Mısır’la başlayan yeni süreç, Erdoğan’ın alışılageldik dönüşlerinden biri olurken, Sisi’nin Ankara’da uçağa bindiği sırada AKP’li Cumhurbaşkanı’nın verdiği selam, “Kendi dönüşüne o bile adapte olamadı” dedirtti.