Kendi haberini engelletti

Yayın hayatına 29 Nisan 2024'te başlayan Ekol TV, iş İnsanı Mübariz Mansimov’un ortaklıktan ayrılmasıyla 22 Aralık 2025 tarihinde kapandığını duyurdu. Ancak Ekol TV yayın hayatı boyunca tartışmaların odağında yer aldı. Yayın hayatı sürerken İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek de kanalı ziyaret etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son aylarda Ekol TV hakkında kara para ve yasa dışı bahis soruşturması başlattı. Soruşturmada kamuoyunun yakında tanıdığı bazı isimlerin de şüpheli olarak yer aldığı iddia edilirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ise “Adı geçen yayın organının sahibi olduğu şirketle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımıza gelen, özetle suçtan kaynaklanan mal varlıklarının aklandığına dair ihbarlar üzerine 2025 yılının ekim ayı içerisinde tarafımızca soruşturma başlatılmış olup incelemeler titizlikle devam etmektedir” denildi.

ZİYARETİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

Kara para soruşturmasıyla birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in 1 Kasım 2024’te Ekol TV’ye yaptığı ziyaret yeniden gündem oldu.

Ancak 11 Ocak 2026 tarihinde Ekol TV’nin internet sitesinde yer alan “İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’ten Ekol TV’ye ziyaret” başlıklı haber ile Ekol TV soruşturmasına yönelik bazı paylaşımlar erişime engellendi.

ERİŞİM ENGELİNİ BAŞSAVCI İSTEDİ

Erişim engeli kararının İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in talebiyle İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verildiği anlaşıldı. Gürlek başvurusunda 29 haber sitesi ve sosyal medya paylaşımının erişimine engellenmesini istedi. Bu talebinin gerekçesini ise “İçeriklerin toplumun adalet sistemine olan güvenini zedelediği, kamu düzenini bozduğu, kişilik haklarının zedeler nitelikteki olması” ifadeleriyle açıkladı.

Mahkeme talebi aynı gün kabul ederek 29 içerik ve haber hakkında erişim engeli ile içerikten çıkarma kararı verdi. Erişim engeli getirilen haberler arasında Ekol TV’nin internet sitesinde yer alan “İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’ten Ekol TV’ye ziyaret” başlıklı haber, Cumhuriyet, Gazete Pencere, Kısa Dalga, 12 Punto ve Evrensel’in haberleri ile CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve avukat Kerim Bütün’ün sosyal medya paylaşımları da bulunuyor.