"Kendi iradesiyle atladı" iddiası: Balkondan 'düşen' kadının evli olduğu erkeğin ifadesi ortaya çıktı
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde Merve Yücel, evli olduğu Samet Gündoğdu ile tartışırken balkondan 'düşerek' yaralandı. Yücel, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Yücel'e fiziksel zarar vermediğini ve onun kendi iradesiyle balkondan atladığını iddia eden Gündoğdu tutuklandı.
İstanbul'da evinin balkonundan 'düşerek' ağır yaralanan kadının "kendi iradesiyle atladığını" iddia eden erkek tutuklandı.
Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde ikamet eden Merve Yücel ile Samet Gündoğdu 4 Ekim akşamı tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında Merve Yücel henüz bilinmeyen bir nedenle balkonundan 'düşerek', ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Merve Yücel ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Şüpheli Samet Gündoğdu, polis ekiplerince gözaltına alındı.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Samet Gündoğdu verdiği ifadede, tartışma sırasında sinirlenerek evdeki eşyayı kırdığını ancak Merve Yücel'e fiziksel zarar vermediğini öne sürerek, Yücel'in kendi iradesiyle balkondan atladığını iddia etti.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Buradaki işlemlerin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Gündoğdu, "kasten öldürmeye teşebbüs" iddiasıyla tutuklandı.