Kendi maçlarına bahis oynadığı iddia edilen oyuncular kimler?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca “futbolda bahis” iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada, 21 şüpheliden 14’ü hakkında düzenlenen sevk yazısının ayrıntıları ortaya çıktı.

Savcılık şüphelilerin oynadıkları kulüplerden bağımsız şekilde “şahsi kazanç elde etmek amacıyla” bireysel bahis oynadıkları, bazı kuponların da şüphelilerin kendi karşılaşmalarda ilişkin olduğu belirtti.

Yazıda, İbrahim Yılmaz hakkında Nesine üyeliği bulunduğu ve 12 Temmuz 2020-24 Mart 2024 tarihleri arasında forma giydiği dönemlerde “kendi oynadığı müsabakalara” ilişkin toplam 88 kupon tespit edildiği aktarıldı.

Eyüp Can Temiz ile ilgili bölümde, 21 Nisan 2021’de ilk 11’de başladığı maç için “rakip takım kazanır” seçeneğiyle 100 liralık kupon yaptığı ve bu bahsin kazandığı kaydedildi.

"BİRÇOK KUPON YAPTILAR"

Furkan Demir için de 8 Nisan 2021’de ilk 11’de başladığı müsabakaya “rakip takım kazanır” seçeneğiyle 200 liralık kupon yaptığı, kendi maçına ilişkin bahsi kazandığı ayrıca farklı maç ve branşlara yönelik kuponlarının da bulunduğu ifade edildi.

Sevk yazısında Mustafa Çeçenoğlu hakkında iki ayrı tarihte, farklı takımlarda forma giydiği dönemlere denk gelen kuponlar üzerinden değerlendirme yapıldı.

30 Haziran 2020’de “rakip takım ilk yarıyı ve maç sonucunu kazanır” seçeneğiyle kupon oynadığı; 23 Ocak 2023’te ise “rakip takım en az 2 farkla kazanır” içerikli kupon yaptığı belirtildi. Çeçenoğlu’nun dijital materyallerinde “Holiganbet” adlı yasa dışı bahis sitesine erişim bulunduğu tespiti de yazıda yer aldı.

RAKİP TAKIM LEHİNE KUPON İDDİALARI

Sevk yazısında bazı şüpheliler için “rakip takım lehine” kuponlar dikkat çekti. Gökhan Payal hakkında, yedek başladığı maçlarda “rakip takım kazanır” seçeneğiyle toplam 4 kupon yaptığı; Bahattin Berke Demircan hakkında ise aynı yönde 2 kupon bulunduğu anlatıldı.

Doğukan Çınar için 14 Ekim 2020’de yedek başlayıp oyuna girdiği maçta “çifte şans beraberlik” veya “rakip takım kazanır” içerikli kupon oynadığı, ayrıca dijital materyallerde bazı yasa dışı bahis sitelerine ait kupon görselleri ile giriş/parola bilgileri tespit edildiği aktarıldı.

Ergün Nazlı, Hamit Bayraktar, Hüseyin Aybars Tüfekci, İlke Tankul, Mert Aktaş, İsmail Karakaş ve Tufan Kelleci hakkında da farklı tarihlerde, yedek/ilk 11 başlangıçlarına ve “rakip takım kazanır/iki farkla kazanır” gibi seçeneklere dayanan kuponlara ilişkin tespitler sevk yazısında yer aldı. Bazı isimlerin dijital materyallerinde çeşitli yasa dışı bahis sitelerine erişim izleri ve kupon görselleri bulunduğu belirtildi.