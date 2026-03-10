Kendi maçlarına bahis oynayan iki futbolcuya ömür boyu men

ABD’nin en üst düzey futbol ligi Major League Soccer (MLS), yürütülen bahis soruşturmasının ardından iki futbolcuya ömür boyu men cezası verdi.

Lig yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Derrick Jones ve Yaw Yeboah’ın 2024 ve 2025 sezonları boyunca futbol karşılaşmaları üzerine yoğun şekilde bahis oynadığının tespit edildiği belirtildi.

Yapılan incelemelerde iki oyuncunun kendi takımlarının maçlarını da kapsayan bahisler yaptığı ifade edildi.

SİSTEMDEN UYARI GELDİ

Soruşturmanın, MLS’in etik ortakları tarafından iletilen şüpheli bahis uyarıları üzerine başlatıldığı ve detaylı incelemenin ardından iki futbolcunun ömür boyu men cezası aldığı bildirildi.

Lig yönetiminin paylaştığı bilgilere göre, Jones ve Yeboah’ın 2024 yılında Columbus Crew forması giydikleri dönemde oynanan bir maçta Derrick Jones’un sarı kart göreceğine dair bahis yaptığı belirlendi. Karşılaşma sırasında Jones’un sarı kart gördüğü de kayıtlara geçti.

BAHİSÇİLERLE PAYLAŞTILAR

MLS yetkilileri ayrıca iki futbolcunun sarı kart ihtimaline ilişkin bazı bilgileri diğer bahisçilerle paylaşmış olabileceğini de tespit etti.

Öte yandan yürütülen soruşturmada söz konusu bahis faaliyetlerinin maçın sonucunu doğrudan etkilediğine dair herhangi bir kanıt bulunmadığı da vurgulandı.

Derrick Jones ve Yaw Yeboah, 2024 sezonunda Columbus Crew’da birlikte forma giymişti. Jones, 2025 sezonunda da aynı takımda yer aldıktan sonra 1 Ocak 2026’dan bu yana kulüpsüz durumda bulunuyor.

Yaw Yeboah ise Los Angeles FC ile sözleşme imzaladıktan sonra Ocak ayında kulübüyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Ganalı futbolcunun kariyerine Çin’de devam ettiği belirtildi.