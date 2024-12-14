Kendi personeli dahi RTÜK’ü taraflı buldu

Eleştirel yayınlar yapan medya organlarına karşı, “İktidarın sopası gibi hareket ettiği” gerekçesiyle eleştirilen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), stratejik plan kapsamında hazırladığı paydaş analizlerini tamamladı. Toplam 225 personelin katıldığı anket, RTÜK’ün tarafsızlık konusunda gösterdiği zafiyeti de ortaya koydu.

Stratejik planda yer verilen iç paydaş analizinde öne çıkan ve “Personelin en az katıldığı maddeler” olarak nitelendirilen maddeler dikkati çekti. Buna göre, “RTÜK, kurumsal kaynakların etkin kullanımında başarılıdır” maddesi, personelden en az onayı aldı. Ankette en düşük değere sahip olan bir diğer madde ise “İnternet ortamından yapılan radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinde aile yapısının korunması bağlamında başarılıdır” oldu.

RTÜK’ün taraflı görünümü anketin sonuçlarını da etkiledi. Personelin en düşük oranda katıldığı maddenin, “RTÜK’ü aldığı kararlar açısından değerlendiriniz” başlığı altında yer verilen, “Tarafsızlık-nesnellik” maddesi olduğu kaydedildi.

ZAYIF YÖNLER

RTÜK’ün stratejik planında, “Zayıf Yönler” de sıralandı. Zayıf kalındığı düşünülen konularla ilgili şöyle denildi: “RTÜK’ün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usullerinin yeterince bilinir olmaması, iletişimde aksaklıklara yol açmakta, kurumsal imaja ilişkin ön yargılar oluşturabilmektedir. Yayın içeriklerinin önceden denetimi ve editoryal bağımsızlığa müdahale yasal olarak mümkün olmamasına rağmen verilen kararlar, ifade ve haber alma özgürlüğünün önünde bir engel olarak görülebilmekte ya da milli ve manevi değerlere yeterince sahip çıkılmadığı şeklinde eleştirilebilmektedir.”