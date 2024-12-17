Kendi seçmeni rahatsız

Haber Merkezi

MetroPOLL Araştırma, emekli maaşlarının ne kadar olması gerektiğini sordu. ‘Hangi seçmen emekli maaşının ne kadar olması gerektiğini düşünüyor?’ sorusu üzerine yapılan araştırmada emekli maaşları ile ilgili halkın düşünceleri öğrenildi.

Araştırmada 14 Mayıs 2023 seçimlerinde AKP’yi destekleyenlerin yüzde 42,9’u en düşük emekli maaşının 20 bin TL olması gerektiğini, yüzde 36,6’sı ise asgari ücret kadar olması gerektiğini bildirdi. AKP’lilerin yüzde 43’lük yüksek oranı dikkat çekti.