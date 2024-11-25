Kendi yazdığı kitap, 'sakıncalı' diye kendisine verilmedi

Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevi idaresi, tekli hücrede tutulan siyasi mahkum Semih Altun'un cezaevinde kaleme aldığı "Basit Bir Demokrasi Örneği" kitabının kendisine verilmesini sakıncalı bularak el koydu.

MA'nın haberine göre; toplumda yaşanmış olayları kendi penceresinden kaleme alıp öyküleştiren Altun'un kitabi Ekim 2024'te Sidar Yayınları tarafından basıldı. Eserinde toplumun aksayan yönleri, sistemin çocuklar başta olmak üzere toplum üzerindeki etkilerini eleştiren bir şekilde ele alan Altun, Urfa T Tipi Cezaevi'nde 3 yıl önce kitabın taslağını ailesine kargo ile gönderdi.

Taslağın gönderilmesinden kısa bir süre sonra Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edilen Altun, cezaevine girişi sırasında, Urfa Cezaevi Okuma Komisyonu tarafından okunan kimi yazılar gerekçe gösterilerek 11 gün hücre cezası verildi.

Altun'un ailesi, bu süre içinde basılan kitabını, Altun'un bulunduğu Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevi'na kargo ile gönderdi. Ancak cezaevi idaresi, kitapta "sakıncalı kelimeler" olduğu iddiası ile kitaba el koydu.

Kendi yazdığı kitabı kendisine verilmeyen Altun hakkında disiplin soruşturması açıldı. Ayrıca, verilmeyen kitap nedeniyle koğuşu basılan Altun'un daha önce cezaevi idaresi tarafından "okunan" mektup ve yazılarına tekrar incelenmek üzere el konuldu.