Kendilerine yeni ‘itirafçı’ arıyorlar

Kamuoyu bir yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek’in skandallarını konuşurken diğer yandan itirafçıların “kandırıldım” açıklamalarıyla yankılanıyor. İBB kumpas davasında itirafçılardan beklediği alamayanlar kendilerine yeni itirafçılar arıyor.

Önceki gün İBB dosyasında itirafçı olan Murat Kapki’nin mahkemeye sunduğu dilekçede itirafçı ifadelerini savcıların tahliye vaadiyle verdiğini, savcıların kendisine “Sen dosyada çok alt sıralardasın, örgütte bile değilsin, anlat ve çık” dediği ortaya çıktı.

İş insanı Kapki, bazı ihalelerin “adrese teslim” verildiğini, şirket kârlarından pay aktarımı yapıldığını iddia etmişti. Kapki’nin itirafı davanın çöktüğü yorumlarını kuvvetlendirdi.

AKIN GÜRLEK’İ YALANLAMIŞTI

Öte yandan Adalet Bakanlığı’na atanan Gürlek'in bakanlık görevine getirilmeden önce sahip olduğunu iddia ettiği gayrimenkul varlıklarını tapu kayıtlarıyla birlikte açıklayan Özgür Özel, Gürlek’in toplam 325,5 milyon TL’lik 12 adet mülkü olduğunu savunmuştu. CHP lideri Özel, Gürlek’in sahibi olduğu ve sattığı gayrimenkullerinin toplam değerinin ise 452 milyon lira olduğunu söylemişti. Yalnızca dört taşınmazı olduğunu savunan Gürlek, belgelerin sahte olduğunu savunurken topu, tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e atmıştı. “Böcek’in itirafçı olma durumu vardı” diyen Gürlek, “Muhittin Böcek 15 Ocak 2024’te Manisa’da benzinliğe uğruyor. Böcek’in itirafçı olma durumu vardı. Özgür Özel’e kendisinin aday olmak için para isteme durumu vardı. Özgür Özel bunu ve asrın yolsuzluğu davasını perdelemek istiyor” dedi. Ancak Böcek itirafçı olmadığı gibi Gürlek’i yalanlayarak “Rahmetli Zeyrek'in seçim kampanyası için Manisa'ya gittim; para değil, proje konuştuk” ifadelerini kullandı.

BÖCEK’İN İKİ ŞOFÖRÜNE GÖZALTI

CHP Lideri Özel, Gürlek’in mal varlığına ilişkin belgeler açıklamaya devam ederken dün dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldıktan sonra tutuklanan Muhittin Böcek'in 2 şoförü, İBB’ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanıp başkanlık görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek’in makam şoförleri Aydın G. ile Özer A. hakkında; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, İBB'ye yönelik yürüttüğü 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi. Karar üzerine İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şoförü Antalya'da gözaltına aldı. Şoförler, işlemlerinin ardından İstanbul'a sevk edildi.

Emir sözlerini şöyle sürdürdü: “Arkadaşlar, sabah Antalya'da Sayın Böcek'in iki şoförünü gözaltına alındılar. Defalarca sorgulanmışlar. Muhittin Böcek 6 ay önce "iftira at kurtul buradan" denen ama "ben doğru bildiğimi söylerim" diyerek dik duran Belediye Başkanımız. Bu iki şoförü öğreniyoruz ki İstanbul'a götürecekler. İddia şu: Rüşvet soruşturması kapsamında sorgulayacaklar. Niye İstanbul, niye Antalya değil? Çünkü İstanbul'da bir yerlere yamamaya çalışıyorlar. Bakın dikkatli konuşuyoruz, dikkatli dinlesinler. Yaptıklarını biliyoruz, yaptıklarını görüyoruz, takip ediyoruz. Silivri tehdidiyle, cezaevi tehdidi ile şoförler üzerinden başlatılacak bir iftira zincirine asla izin vermeyeceğiz, asla boyun eğmeyeceğiz. Bakın Silivri'de o zorla alınan iftiralar tel tel dökülüyor, takip ediyorsunuz. En son Murat Kapki baskı altında "iftiracı ol" dediler, "kurtulursun" dediler. "Bildiklerimi söyledim, bilmediklerimi uydurdum, yalan söyledim, iftira attım ama mahkemede doğrusunu söylüyorum" demek zorunda kaldı.”