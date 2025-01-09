Kendilerini mi kalkındırdılar?

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 2023 yılı proje ve faaliyet desteklemelerinde fahiş artış tespit edildi. Artışın, Emine Erdoğan’ın kurucusu olduğu Şule Yüksel Şenler Vakfı'na yapılan destek ödemesinden kaynaklandığı savunuldu.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, ajansın dört yıllık faaliyetlerini inceledi. Çalışmasının sonuçlarını BirGün ile paylaşan CHP’li Özer, asıl amacı proje ve faaliyetleri desteklemek olan İstanbul Kalkınma Ajansı’nın, 2023 yılına kadar proje ve faaliyetlere yeterli bütçeyi ayırmadığını söyledi. İstanbul Kalkınma Ajansı’nın verilerine göre, “Proje ve faaliyet desteklemeleri” adı altında 2020 yılında 72 milyon 172 bin TL kaynak kullanıldı.

2020 yılında kullanılmayan 661 milyon TL ise 2021 yılına devretti. 2021 yılında ise proje ve faaliyetler için yalnızca 36 milyon 760 bin TL kaynak kullanıldığı belirtildi. 2021’den 2022’ye devreden para ise kayıtlara, 822 milyon 237 bin TL olarak geçti. Ajans, 2022’de 95 milyon 433 bin TL’lik proje ve faaliyet destekleme giderine imza atarken toplam 662 milyon 513 bin TL 2023 yılına devroldu.

2023’TE REKOR ÖDEME

2023 yılına gelindiğinde ise ajansın proje ve faaliyet destekleme ödemesinde fahiş artış gözlemlendi. Buna göre, İstanbul Kalkınma Ajansı 2020-2022 döneminde hiçbir yıl 100 milyon TL’nin üzerine çıkmayan proje ve faaliyet destek ödemeleri kapsamında 2023 yılında 439 milyon 198 bin TL’lik harcama gerçekleştirdi.

Kalkınma ajanslarının faaliyet raporlarında desteklenen projelerin isimlerinin yer almadığını belirten CHP’li Turan Taşkın Özer, “O nedenle 2023 yılındaki proje destek harcamalarındaki 439 milyon TL’lik artışın hangi projelerden kaynaklandığı belirsizdir” dedi. Belirsizliğe karşın İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 2023 yılı raporunda, önceki yıllarda var olmayan ve Şule Yüksel Şenler Vakfı’na ait olan, “Genç Gelişim, Genç Girişim” isimli projenin yer aldığına dikkati çeken Özer, “Şule Yüksel Şenler Vakfı’na söz konusu proje kapsamında ne kadar kaynak ayrılmış ve aktarılmıştır?” diye sordu.

TBMM GÜNDEMİNDE

Özer, ajansın harcamalarında 2023 yılında yaşanan artışı ve mali yapıdaki belirsizliği TBMM gündemine de taşıdı. CHP'li Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şu sorulara yanıt aradı:

• İstanbul Kalkınma Ajansı, elde ettiği büyük miktardaki gelirleri neden mevzuattaki görevi olan proje geliştirme-destekleme- uygulama işlerine harcamak yerine sürekli olarak bir sonraki yıla devretmektedir?

• İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 2022 yılında gelir gider farkı, yani 2023 yılına devretmesi gereken tutar yaklaşık 902 milyon TL olmasına rağmen 2023 faaliyet raporunda önceki yıldan devralınan kaynak 662 milyon TL’dir. Aradaki 240 milyon TL’lik farkın nedeni nedir?

• Şule Yüksel Şenler Vakfı’na söz konusu proje kapsamında ne kadar kaynak ayrılmış ve aktarılmıştır?