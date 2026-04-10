Kendilerini polis olarak tanıtan 4 kişi eve saldırdı: Aileden 'can güvenliğimiz yok' açıklaması

Adana’da evlerine kendilerini polis olarak tanıtan ve bir eve zor olarak giren 4 kişinin silahlı saldırısında ağır yaralanan Münire Coşkun (45) ile oğlu Yusuf Coşkun (26) taburcu oldu. Münire Coşkun, “Korkarak yaşıyoruz. Can güvenliğimiz yok” dedi.

Silahlı saldırı 25 Mart’ta Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi.

Coşkun ailesinin oturduğu tek katlı eve gelen ve yüzlerinde silikon maskesi bulunan 4 kişi, kapıyı kırarak içeri girdikten sonra iddiaya göre “Polis, yere yatın” diye bağırdı. Ardından evdeki anne ve 2 oğluna rastgele ateş açtı.

Münire Coşkun ile oğlu Yusuf Coşkun yaralanırken, büyük oğlu F.C. ise camdan atlayarak kurtuldu. Anne ile oğlunun ağır yaralandığı olayın ardından 4 kişi olay yerinden kaçtı.

İlk müdahaleleri yapılan Münire ve Yusuf Coşkun, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyat edildi.

Yoğun bakımda tedavi gören Münire ve Yusuf Coşkun taburcu edildi.

Coşkun ailesinin çocuklarına tetikçilik yaptırmak istediği iddia edilen şüpheliler tarafından saldırının gerçekleştirilmiş olabileceği belirtilirken, kişiler halen bulunamadı.

Münire Coşkun, yetkililerden şüphelilerin yakalanmasını talep ederek, “Can güvenliğimiz hala tehdit altında, sürekli oğlumu tehdit ediyorlar. Korkarak yaşıyoruz. Son 2 yıldır sabahlara kadar uyuyamıyoruz, nöbet tutarak ancak dinlenebiliyoruz. Saldırganlar oğlumu yanlarına almak istedi. Sanal medyada, eve gelip bazı kişilere küfretmesini istediler. Biz kabul etmeyince aramızda husumet başladı” dedi.

Şüphelilerin daha önce kendilerini tehdit ettiğini ve evlerine saldırı düzenlediğini belirten Yusuf Coşkun ise, “Olaydan sonra da sanal medyada yaptıkları yorumlarla tehditlerini sürdürdüler. Yetkililerden bu kişilerin yakalanmasını istiyoruz” diye ekledi.